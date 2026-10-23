Locatarii unui bloc de locuit din capitală, îngrijorați după ce tavanul unui apartament s-a prăbușit. „Deși problema exista de ani întregi, s-a ajuns în situația în care aflarea în propriile apartamente a devenit un pericol pentru viață”

Pe 19 octombrie, în centrul Chișinăului s-a prăbușit tavanul unui apartament dintr-un bloc de locuit construit în 1953. Nimeni nu a fost rănit, însă locatarilor din două apartamente li s-a interzis să rămână în locuințe din cauza avarierii clădirii, aceștia pomenindu-se practic în drum. Localnicii spun că acest caz „ridică semne de întrebare serioase cu privire la starea fondului locativ din Chișinău” și cer autorităților să ia „măsuri urgente pentru prevenirea unor noi prăbușiri”.

Incidentul s-a produs în timpul zilei, într-un apartament de la etajul patru al clădirii. O parte din tavan s-a prăbușit direct peste canapeaua din sufragerie. În momentul incidentului, nu era nimeni acasă. La întoarcere, locatarii au găsit tavanul distrus, iar pe jos – fragmente din planșeu.

Potrivit locatarilor, starea acoperișului blocului „provoacă de mult timp îngrijorări serioase”. „Deși problema exista de ani întregi, s-a ajuns în situația în care aflarea în propriile apartamente a devenit un pericol pentru viață”, se arată într-o scrisoare transmisă Ziarului de Gardă.

Pe 19 octombrie, la fața locului au venit reprezentanți ai Poliției, ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), ai Primăriei și specialiști care au examinat structurile deteriorate și acoperișul clădirii.

„IGSU la momentul inițial de evaluare nu a stabilit risc pentru viață. În rest cazul este gestioant de comisia creată în domeniu din partea autorităților”, a declarat pentru ZdG purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu.

Totuși, potrivit scrisorii, locatarilor apartamentului afectat, dar și ai apartamenului de alături li s-a interzis să rămână în interior, din cauza avarierii încăperilor.

Pe 20 octombrie, clădirea a fost vizitată din nou de trei reprezentanți ai serviciilor responsabile. Potrivit locatarilor, inspecția a durat aproximativ zece minute, după care specialiștii au părăsit clădirea.

„Inițial, a fost discutată posibilitatea ca incidentul să fie examinat drept o situație excepțională, ceea ce ar permite alocarea ulterioară a fondurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Deocamdată, însă, locatarii nu cunosc nici termenele concrete, nici volumul lucrărilor preconizate și nici modul în care autoritățile responsabile intenționează să acționeze în continuare. Situația ridică semne de întrebare serioase cu privire la starea fondului locativ din Chișinău și la responsabilitatea serviciilor municipale pentru siguranța locuitorilor”, se arată în scrisoare primită de ZdG.

Locatarii intenționează să solicite un raport oficial privind starea tehnică a clădirii, efectuarea unei expertize independente complete, adoptarea unor măsuri urgente pentru prevenirea unor noi prăbușiri și identificarea sursei de finanțare pentru lucrările de reparație.

Am încercat să discutăm cu Ghenadie Ciupercă, specialist principal în secția urbanism și arhitectură a Primăriei Chișinău, în gestiunea căruia se află cazul, însă nu ne-a răspuns nimeni la numărul de telefon indicat pe pagian web a instituției.