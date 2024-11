LIVE TEXT Un ofițer superior din marina rusă a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană, revendicat de Kiev. Război în Ucraina, ziua 994

UPDATE 22:10 O bombă plasată sub o mașină a explodat și a ucis miercuri un ofițer superior al marinei ruse în orașul Sevastopol din Crimeea, în ceea ce o sursă de securitate de la Kiev a declarat pentru Reuters că a fost o lovitură ucraineană asupra uneia dintre țintele sale de cel mai înalt rang până în prezent.

Comitetul de anchetă de stat al Rusiei, care se ocupă de anchetarea infracțiunilor grave, a afirmat într-o declarație că un dispozitiv exploziv improvizat a detonat într-un act de terorism, ucigând un militar numele căruia nu l-a făcut public.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pentru Reuters că explozia l-a ucis pe Valeri Trankovski, un căpitan de marină rus și șeful de stat major al brigăzii 41 a navelor cu rachete ale Rusiei din Marea Neagră.

Operațiunea a fost efectuată de SBU, care l-a considerat o țintă „legitimă” în conformitate cu legile războiului din cauza „crimelor de război” pe care le-a comis, a declarat sursa. Sursa a declarat că acesta a ordonat atacuri cu rachete care au lovit ținte civile din Ucraina, inclusiv o lovitură mortală asupra orașului Vinnîțea în iulie 2022.

Mai multe personalități ruse pro-război au fost asasinate de la începutul războiului în operațiuni puse de Moscova pe seama Ucrainei, inclusiv jurnalista Daria Dugina, bloggerul de război Vladlen Tatarsko și fostul comandant de submarin Stanislav Rzhitski.

Toate aceste persoane, precum și Trankovski, au fost incluse în Mirotvoreț, o imensă bază de date ucraineană neoficială a persoanelor considerate dușmani ai țării. Miercuri, fotografia lui Trankovski de pe site a fost suprascrisă cu cuvântul „Lichidat” cu litere roșii.

UPDATE 22:00 Ucraina va primi cel de-al șaselea sistem german de apărare aeriană IRIS-T până la sfârșitul anului, a declarat președintele Volodimir Zelenski după o convorbire cu cancelarul german Olaf Scholz.

Zelenski și Scholz au discutat despre livrarea de sisteme de apărare aeriană anul viitor și despre perspectivele de asistență suplimentară din partea Germaniei în domeniul apărării aeriene.

UPDATE 18:46 Două persoane au decedat, iar alte opt au fost rănite, în urma unui atac al trupelor ruse asupra mai multor localități din regiunea Donețk.

O femeie în vârstă de 32 de ani, din satul Șevcenko, regiunea Donețk, a decedat în urma unui atac al forțelor ruse asupra localității. În plus, un alt civil a suferit un traumatism cranian închis și răni provocate de șrapnel, conform unui comunicat de presă emis de Biroul Procurorului General.

În satul Novotroițke, raionul Pokrovsk, armata rusă a lovit o mașină cu o dronă. Atacul a ucis un localnic în vârstă de 63 de ani și a rănit o femeie și un bărbat care se aflau în mașină.

Un alt civil a fost rănit în satul Predtechine, raionul Kramatorsk, când a fost bombardat de trupele ruse cu artilerie.

UPDATE 18:35 În satul Stanislav din regiunea Herson, forțele ruse au atacat cu o dronă o ambulanță care evacua răniții, potrivit guvernatorului regiunii Oleksandr Prokudin.

Anterior, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie în vârstă de 40 de ani suferiseră răni provocate de explozie și de schije ca urmare a unui atac al unei drone ruse asupra satului.

„Atunci când echipa de ambulanță transporta răniții la spital, inamicul a lansat explozibili din dronă. Ca urmare, vehiculul a fost distrus. În mod miraculos, lucrătorii medicali nu au fost răniți.

Din păcate, cazurile în care inamicul atacă ambulanțele nu sunt neobișnuite. Așadar, încă o dată, le sunt recunoscător medicilor care continuă să lucreze în astfel de condiții dificile și filantropilor care îi sprijină”, a scris Prokudin pe rețelele de socializare.

UPDATE 13:55 Pentagonul informează că a trimis Ucrainei majoritatea ajutorului militar promis în aprilie, contrar declarațiilor lui Zelenski care a spus că doar 10% din ceea ce a aprobat Congresul SUA a ajuns efectiv în Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Informațiile au fost transmise de purtătorul de cuvânt al Pentagonului care a spus că din aprilie, când ajutorul a fost aprobat de Congres, și până în octombrie au fost livrate 83% din muniția promisă, inclusiv obuze de artilerie de 155 de milimetri și armament pentru sistemele GMLR, Patriot și NASAMS. De asemenea, a fost livrat 67% din angajamentul asumat în ceea ce privește apărarea aeriană, inclusiv rachetele Stingers și Hawk, și 60% din capacitățile suplimentare de foc, inclusiv bombe de calibru mic și muniție de 105 milimetri.

Oficialul a precizat că au fost extrase echipamente din stocurile Departamentului de Apărare, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, care au fost trimise în cadrul a 12 pachete de ajutor. Pe lângă acestea, mai rămân aproximativ 7 miliarde de dolari pentru sprijin suplimentar, despre care purtătorul de cuvânt a spus că SUA vor continua să îl furnizeze Ucrainei, indiferent de evoluțiile politice.

Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat pentru CBS News că președintele Joe Biden intenționează să convingă viitoarea administrație Trump că este important să continue să sprijine Ucraina.

Declarațiile vin după ce, anterior, Kievul s-a plâns de ritmul lent în care ajutoarele americane vin în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul unei conferințe de presă din 30 octombrie, că doar 10% din ajutorul aprobat de Congres în aprilie a ajuns efectiv în Ucraina. De altfel, liderul de la Kiev nu a reușit să obțină garanțiile de sprijin așteptate nici în timpul turneului său prin Europa.

UPDATE 11:45 În dimineața zilei de 13 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac asupra Kievului, folosind drone, rachete de croazieră și rachete balistice. Acesta a fost primul astfel de atac în 73 de zile, raportează Administrația Militară a orașului Kiev.

Atacul aerian asupra capitalei Ucrainei a durat mai bine de 2 ore. La început alerta aeriană a fost anunțată din cauza dronelor. În același timp, rachetele de croazieră zburau deja în direcția regiunii Kiev.

Autoritățile spun că pe măsură ce se apropiau de Kiev, soldații ruși au lovit și orașul cu rachete balistice și apoi au atacat din nou cu drone.

8:23 Armata ucraineană susține că a respins mai multe atacuri ale trupelor ruse, în Kursk, în ceea ce pare a fi o amplă contraofensivă pregătită de Kremlin. Ucrainenii spun că au distrus zece grupuri de vehicule blindate și că „a fost o zi neagră” pentru Rusia, citează biziday presa ucraineană.

Ofițerul de presă al Brigăzii 47 Mecanizate din Armata Ucraineană a declarat că, luni, 11 noiembrie, soldații rușii „au încercat de 5-6 ori” să lanseze atacuri în regiunea rusă Kursk, ocupată parțial de ucraineni. Potrivit acestuia, militarii ruși au încercat să ia cu asalt așezările controlate de ucraineni, dar zece unități de vehicule blindate ale acestora au fost distruse de Brigada 47.

