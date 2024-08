LIVE TEXT 108 miliarde de euro – atât au furnizat țările membre UE către Ucraina, de la începutul războiului. Ursula von der Leyen: Ucraina va învinge. Război în Ucraina, ziua 896

UPDATE 17:50 De la începutul războiului declanșat de Rusia, UE și țările sale membre au sprijinit Ucraina cu aproape 108 miliarde de euro, anunță Ursula von der Leyen: Ucraina va învinge

Recent, țările membre UE au dat undă verde primei plăți periodice de 4,2 miliarde de euro din Mecanismul pentru Ucraina, format din granturi și împrumuturi în valoare de 50 de miliarde de euro, bani care vor contribui la stabilitatea macrofinanciară a țării invadate de Rusia.

Mecanismul pentru Ucraina, care a intrat în vigoare la 1 martie 2024, prevede o finanțare stabilă de până la 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și de împrumuturi pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei în perioada 2024-2027.

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.



With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.



Ukraine will prevail in this war for survival.



And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy