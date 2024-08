LIVE TEXT Premierul indian Modi: i-am spus lui Putin că aceasta nu este o epocă de război. Război în Ucraina, ziua 912

UPDATE 16:47 Prim-ministrul indian Narendra Modi, a declarat că țara sa joacă un „rol dublu” în războiul început de Rusia în Ucraina: oferirea de sprijin umanitar, dar să stea departe de război. El a spus acest lucru la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Hromadske.

„Al doilea aspect al rolului nostru a fost să rămânem în afara războiului. Dar asta nu înseamnă că suntem pur și simplu observatori indiferenți. Nu am acceptat niciodată acest rol. Nu am fost niciodată neutri. Am decis din prima zi că suntem de partea păcii”, a spus Modi.

El a spus că în timpul unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin în urmă cu doi ani, i-a spus că „aceasta nu este o epocă de război”. Iar luna trecută i-a spus lui Putin că problemele nu pot fi rezolvate pe câmpul de luptă. În același timp, Modi a remarcat necesitatea dialogului și a diplomației.

„Ambele părți vor trebui să stea împreună și să găsească o cale de ieșire din această criză”, a spus Modi.

Prim-ministrul Indiei a asigurat că India va continua sprijinul umanitar Ucrainei.

„Pe aspectul umanitar: în vremuri de criză, există mai multe tipuri de nevoi de care aveau nevoie ucrainenii. Și pentru a răspunde acestor nevoi, am luat latura umanitară a lucrurilor și am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ne asigura că aceste nevoi sunt îndeplinite. Vă pot asigura că în viitor, din punct de vedere umanitar, vă vom fi mereu alături și veți vedea că suntem cu câțiva pași înainte”, a spus el.

UPDATE 15:49 Letonia se pregătește să transfere cel mai mare lot de drone de până acum în Ucraina, a declarat ministrul Apărării al țării, Andris Spruds, pe 22 august. Într-o postare pe X, el a spus că transportul este format din 1400 de drone și a marcat încheierea unui program între Ministerul Apărării din Ucraina și producătorii letoni care au achiziționat în total 2700 de drone, scrie Kyiv Independent.

„Împreună cu companiile letone, vom continua să oferim sprijin până la victoria Ucrainei”, a adăugat el.

Dronele au fost furnizate în cadrul coaliției internaționale pentru drone. La începutul lunii iulie, Ministerul Apărării a Ucrainei a anunțat că Riga va trimite în Ucraina peste 2500 de drone de luptă de diferite tipuri, în valoare de 4 milioane de euro.

Spruds a anunțat încă din mai că guvernul leton va investi în acest an aproximativ 20 de milioane de euro în coaliția de drone

UPDATE 14:11 Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, se află într-o vizită oficială la Kiev, aceasta fiind prima vizită a unui prim-ministru indian de când Ucraina și-a declarat independența, în 1991, și are loc într-un context tensionat – cu Armata Ucraineană desfășurând operațiuni militare terestre, de aproape trei săptămâni, în regiunea rusă de graniță Kursk, scrie Reuters.

Luna trecută, Modi a fost primit de Putin, la Moscova, iar despre călătoria la Kiev, oficialul indian a declarat că este nerăbdător să împărtășească “perspective privind soluționarea pașnică a conflictului în curs”. Ucraina, care se bazează pe sprijinul statelor occidentale, încearcă să atragă susținerea celor mai importante țări asiatice, de care s-ar putea folosi pentru a ajunge la o formulă de pace echitabilă, scrie agenția Reuters.

Zelenski a criticat, la momentul respectiv, întâlnirea dintre Modi și Putin, oficialul ucrainean spunând că a simțit “o dezamăgire uriașă” și a văzut “o lovitură devastatoare pentru eforturile de pace, când liderul uneia dintre cele mai mari democrații din lume s-a îmbrățișat cu cel mai sângeros criminal din lume, la Moscova”. Acum, Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii lui Zelenski, a declarat că prezența lui Modi la Kiev este semnificativă pentru că India are, într-adevăr, o anumită influență asupra Rusiei.

India a menținut legături economice și de apărare strânse cu Rusia. În ultimii doi ani și jumătate, relațiile economice ale celor două state au fost aprofundate, pe măsură ce Rusia a fost supusă sancțiunilor occidentale. Petrolul rusesc reprezintă două cincimi din importurile de petrol ale Indiei, conform statisticilor prezentate de Reuters.

UPDATE 12:47 Trupele ruse au bombardat un sat regiunea Harkiv. În urma atacurilor, două persoane au murit, iar alta a fost rănită, raportează Serviciului de Stat de Urgență din regiunea Harkiv.

Potrivit datelor preliminare, armata rusă a lovit așezarea din prima linie a comunității Borovskaia din regiunea Izium cu o bombă aeriană controlată.

În urma impactului, mai multe clădiri civile au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit în una din case. De sub dărâmăturile unei case distruse, salvatorii au recuperat cadavrele a două victime: un bărbat de 61 de ani și o femeie de 59 de ani.

Șeful regiunii Harkiv, Oleg Sinegubov, a remarcat că noaptea armata rusă a lovit satele Boguslavka, Kolesnikovka și Sheikovka.

UPDATE 10:46 Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a acceptat oficial nominalizarea democrată pentru președinte pe 22 august la Convenția Națională Democrată de la Chicago. În timpul discursului său, Harris și-a proclamat sprijinul pentru Ucraina, spunând că va „rămâne puternică alături de Ucraina și aliații noștri NATO”, scrie Kyiv Independent.

„Cu cinci zile înainte ca Rusia să atace Ucraina, m-am întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski pentru a-l avertiza despre planul Rusiei de a invada. Am ajutat la mobilizarea unui răspuns global, peste 50 de țări care să se apere împotriva agresiunii lui Putin”, a adăugat Harris.

8:00 SUA se pregătesc să anunțe un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de aproximativ 125 de milioane de dolari, a informat Associated Press pe 22 august, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi.

Noul pachet va include noi rachete HIMARS, Javelins, arme antiblindată, contra-drone și sisteme contra-electronice, precum și obuze de artilerie de 155 mm și 105 mm, a raportat AP, citând sursele sale.

Pachetul este de așteptat să fie anunțat azi 23 august, înainte de Ziua Independenței Ucrainei pe 24 august.