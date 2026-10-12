LIVE TEXT Operațiunile de căutare și salvare la locul atacului cu bombă ghidată din Zaporijjea au fost finalizate: 20 de morți, inclusiv patru copii. Război în Ucraina, ziua 1692

UPDATE 08:20 Operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate la locul unui atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Zaporijjea, care a avut loc sâmbătă, 10 octombrie. Douăzeci de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii.

Potrivit Ukrinform, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a relatat acest lucru pe Facebook.

Impactul unei bombe aeriene rusești a provocat prăbușirea unei secțiuni a unui bloc de apartamente cu trei etaje. Alte clădiri și case private au fost, de asemenea, avariate. Salvatorii au demontat structurile avariate ale clădirii rezidențiale și au îndepărtat aproximativ 320 de tone de moloz.

Echipele de căutare și salvare, inclusiv unități canine din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, au fost implicate în operațiune, alături de personal care efectua alte lucrări de intervenție urgentă.

Atacul aerian rusesc din 10 octombrie a ucis în total 20 de persoane în capitala regională, inclusiv patru copii. Alte 17 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii.