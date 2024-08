LIVE TEXT „Ofensiva ucraineană de la Kursk este o lovitură dură pentru narațiunea lui Putin”, afirmă șeful diplomației europene. Copiii din mai multe localități din regiunea Donețk, evacuați. Război în Ucraina, ziua 910

UPDATE 21:55 Ofensiva ucraineană de la Kursk este o lovitură dură pentru narațiunea președintelui rus Vladimir Putin, afirmă Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell.

„Ridicarea restricțiilor privind utilizarea capacităților împotriva armatei ruse implicate în agresiunea împotriva Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional, ar avea mai multe efecte importante: salvarea de vieți și reducerea distrugerilor în Ucraina”, a spus oficialul european într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

UPDATE 21:32 Toți copiii din 90 de localități din regiunea Donețk au fost evacuați, în timp ce 4 912 copii rămân în 30 de așezări de pe linia frontului, susține guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filashkin, într-o postare pe Facebook.

„(…) Situația de pe front devine din ce în ce mai complicată. Este important pentru noi și pentru aliații noștri occidentali să ne amintim acest lucru”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 19:00 Ministrul Apărării din Olanda, Ruben Brekelmans, spune că țara sa va cumpăra radare mobile pentru Ucraina, care vor fi livrate până la sfârșitul anului, scrie Ukrinform.

„O apărare aeriană fiabilă este vitală. Prin urmare, achiziționăm 51 de radare mobile pentru Ucraina. Furnizorul acestor radare este compania olandeză Robin Radar Systems (…)”, a spus el.

UPDATE 16:46 Forțele ucrainene au distrus mai multe echipamente de inginerie, poduri și traversări de pontoane” în regiunea Kursk din Rusia, pe fondul unei incursiuni în desfășurare, au informat Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei.

Declarația a venit după ce Ucraina ar fi lovit toate cele trei poduri staționare de pe râul Seim din districtul Glushkovski din regiunea Kursk, iar una dintre punctele de trecere cu pontoane rusești nou construite a „dispărut” din imaginile din satelit într-o presupusă explozie.

De asemenea, filiala militară a distribuit un videoclip care arată distrugerea trecerilor de râuri rusești și a echipamentelor de inginerie utilizate pentru construirea podurilor de pontoane. Potrivit declarației, rachetele HIMARS sunt folosite pentru a viza trecerile râurilor.

UPDATE 15:47 Forțele ucrainene au lovit poziția unui sistem rusesc de apărare antiaeriană S-300 în apropiere de Novoșahtinsk, în regiunea Rostov din Rusia, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Au fost observate explozii în zonele vizate. Se determină acuratețea loviturii”, a spus Statul Major în raportul său, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la consecințe.

Vestea vine la scurt timp după ce autoritățile din regiunea Rostov au raportat doborârea unei rachete ucrainene în partea de vest a regiunii. Novoshakhtinsk se află în partea de nord-vest a regiunii Rostov, la aproximativ 60 de kilometri nord de Rostov-pe-Don, la aproximativ 15 kilometri est de granița cu Ucraina.

UPDATE 14:17 Ucraina și Rusia nu au resursele necesare pentru a conduce operațiuni ofensive la scară largă. Prin urmare, conflictul armat se apropie de impas. Această evaluare a fost făcută de analiștii de la Pentagon, relatează Bloomberg.

Experții subliniază că Ucraina încă nu are cantitatea de muniție pe care armata rusă o folosește pe câmpul de luptă, chiar și după ce Statele Unite au deblocat un pachet de ajutor de 60 de miliarde de dolari.

În același timp, Ucraina este capabilă să desfășoare acțiuni defensive, dar nu va putea lansa o contraofensivă la scară largă în următoarele șase luni. În același timp, armata rusă, care urmărește o strategie de uzură în Ucraina, este capabilă să dețină teritoriile pe care le-a capturat deja, dar nu are suficientă forță pentru a „amenința un avans mai profund în teritoriul Ucrainei, precum orașul Harkiv.”

Analiștii în raportul lor subliniază, de asemenea, că forțele de apărare ucrainene folosesc cu succes rachetele ATACMS furnizate de Washington, datorită cărora au reușit să distrugă mai multe sisteme de apărare aeriană S-400 rusești moderne în Crimeea, ocupată temporar.

UPDATE 11:05 Mai multe țări din NATO nu reușesc să-și îndeplinească angajamentele de a furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană, a informat Bloomberg pe 20 august, citând surse nedezvăluite, scrie Kyiv Independent.

Cel puțin cinci sisteme promise la summitul NATO de luna trecută de la Washington D.C. nu s-au materializat până acum, a spus presa.

Deși nu menționează țările specifice din spatele angajamentelor de apărare aeriană, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a evidențiat pe 18 august SUA, Regatul Unit și Franța în timpul discursului său de seară, în care le-a cerut aliaților să accelereze livrările de sisteme de arme promise.

„Nu există vacanțe în război”, a spus el, adăugând: „Sunt necesare decizii, la fel ca și logistica oportună pentru pachetele de ajutor anunțate”.

8:05 Armata ucraineană a atacat Moscova cu drone, miercuri dimineața, 21 august. Primarul capitalei ruse susține că cel puțin 10 drone au fost doborâte, dar că niciuna dintre ele nu s-a apropiat de Kremlin, scrie Reuters.

Pe rețelele ruse de socializare circulă numeroase filmulețe și imagini, surprinse la Podolsk, o suburbie a Moscovei (circa 35 km de Kremlin) în care antiaeriana rusă pare a angaja mai multe ținte aeriene, în timp ce motoarele dronelor se pot auzi în fundal.

🇷🇺 Moscow under drone assault: Russian officials reported 10 drones targeting the capital, with eight intercepted near Podolsk, 35 km away. As is customary, all threats were neutralized. 😉 #Russia #Moscow #Drones pic.twitter.com/4xPQgOOkzO