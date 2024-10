LIVE TEXT Ambasadorii UE au convenit asupra unui împrumut de 35 de miliarde de euro pentru Ucraina, în ciuda opunerii Ungariei. A 959-a zi a agresiunii militare rusești împotriva Ucrainei

UPDATE 22:00 Ambasadorii Uniunii Europene au convenit asupra unui împrumut de 35 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru 2025, din veniturile activelor rusești înghețate, scrie hromadske, cu referire la un anunț făcu de jurnalistul Radio Liberty Rikard Jozwiak pe platforma X.

Decizia a fost adoptată cu o majoritate de voturi, astfel încât Budapesta nu a putut să blocheze acordul.

Cu toate acestea, nu există încă o decizie privind extinderea sancțiunilor împotriva băncii centrale ruse, care ar permite înghețarea activelor timp de 36 de luni, în loc de șase luni, cum este în prezent. Ungaria se opune acestei măsuri.

UPDATE 15:50 În urma bombardamentelor rusești din regiunea Harkiv, cinci persoane au fost ucise și alte 32 au fost rănite, potrivit raportului făcut de Poliția Naționale a Ucrainei, pe Telegram.

În ultima zi, armata rusă a lovit Harkivul și așezările din regiune. Un civil a fost ucis în urma unui atac asupra satului Borivska Andriivka.

Pe 8 octombrie, rușii au bombardat orașul Harkiv cu rachete, omorând doi civili și rănind alți 31.

În satul Kruhliakivka, o femeie a fost ucisă și un alt civil a fost rănit, iar în urma bombardamentelor din Petropavlivka un alt civil a decedat.

UPDATE 15:53 Președintele ucrainean Volodîmir Zelenski efectuează o vizită în Croația, pe 9 octombrie, pentru a se întâlni cu premierul croat Andrei Plenkovici și pentru a participa la cel de-al treilea summit „Ucraina – Europa de Sud-Est”.

Summitul va găzdui lideri și miniștri de externe din Kosovo, R. Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, România, Slovenia și Turcia.

Discuțiile se vor concentra pe realizarea păcii, pe calea Ucrainei către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Uniunea Europeană (UE), precum și pe reconstrucția Ucrainei, potrivit lui Zelenski.

În timpul summitului precedent, de la începutul anului 2024, participanții au semnat o declarație comună în sprijinul Kievului, denunțând în același timp agresiunea rusă asupra Ucrainei.

