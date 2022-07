UPDATE 10:15 Federația Rusă a lovit regiunea Donețk, armata rusă a lansat rachete spre Chasov Yar, cel puțin 30 de persoane au rămas prinse sub dărâmăturile unui bloc de locuit, inclusiv un copil de 9 ani. Sunt raportate pierderi civile.

Pavel Kirilenko, președintele Administrației Militare Regionale Donețk, a anunțat acest lucru pe pagina sa Telegram.

„Cel puțin trei duzini de oameni sunt sub dărâmăturile unei clădiri cu 5 etaje din Chasovoy Yar, pe care rușii au atacat-o cu rachete de la uragane aseară. Două intrări în casă sunt complet distruse. Salvatorii lucrează la fața locului și încearcă să-i salveze pe cei care se află sub dărâmături. Cel mai probabil sunt cel puțin 34 de persoane, inclusiv un copil de 9 ani. Au reușit deja să stabilească legătura cu doi locuitori ai casei, care s-au trezit sub dărâmături. Trupurile a 6 morți au fost deja scoase la suprafață de sub dărâmături, alte 5 persoane fiind rănite”, a precizat Pavel Kirilenko

UPDATE 8:00 Noaptea, în Donbass au fost auzite explozii deodată în câteva orașe ocupate din regiunile Lugansk și Donețk. Depozitele de muniție și o mină din Donețk ard, locuitorii aud detonarea proviziilor și văd „focuri de artificii”.

O noapte neliniştită a fost la Alchevsk, Torez, Hartsyzsk, Şahtersk, Kirovsky, Ilovaisk, şi în regiunea Kalininsky din Doneţk. La Şahtiorsk, din cauza incendiilor şi exploziilor, a fost anunţată o evacuare, până acum doar în interiorul oraşului. Locuitorii orașului sunt rugați să se mute într-o zonă mai sigură.

La ora 03:26 a fost anunțată o alertă de raid aerian în Harkov și regiune. Trei minute mai târziu, locuitorii orașului au auzit prima explozie, care a fost urmată imediat de alta, scrie UNIAN.

