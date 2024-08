LIVE Lotul olimpic al R. Moldova a revenit în țară. Primele declarații ale sportivilor

Lotul olimpic al R. Moldova a revenit astăzi de la Paris, în frunte cu medaliații Jocurilor Olimpice (JO), Anastasia Nichita și Serghei Tarnovschi. La această ediție a JO din Paris, R. Moldova a cucerit patru medalii, aceasta fiind prima dată de când evoluează la JO cu o delegație separată și de două ori mai multe ca în 1996 și 2000.

Președinta Maia Sandu i-a întâmpinat la Aeroport pe sportivi, alături de susținătorii acestora. „Dragi campioni, bine ați revenit acasă. Am urmărit cu sufletul la gură, v-am aplaudat în acest zile și săptămâni și vă aplaudăm și astăzi, toată Moldova, cu mândrie și cu recunoștință. Ne-ați reprezentat cu demnitate, am trăit cu voi emoțiile fiecărei competiții și ați reușit să uniți Moldova. În acest an, voi, sportivii Moldovei, campionii, ați scris istorie. Este pentru prima dată de la independență când R. Moldova obține atât de multe medalii. Anastasia ne-a adus argintul, Denis, Adil și Serghei ne-au adus bronzul. Și sperăm foarte mult că se va face dreptate lui Marion Robu și va obține medalia meritată. Felicitări și mulțumim tuturor celor 26, ați fost minunați și ați luptat cu tărie. Le mulțumim și părinților, familiilor, antrenorilor, echipelor voastre, umerii lor, eforturile lor adesea ori nevăzute sunt temelia pe care voi ați crescut cu încredere”, a declarat Sandu.