Liderii europeni, după declarația SUA – Ucraina privind un armistițiu și drumul către pace

Liderii europeni, liderii instituțiilor UE și premierul britanic Keir Starmer, au afirmat miercuri, 12 martie, într-o serie de mesaje pe platforma X, că „mingea este acum în terenul Rusiei” după ce Statele Unite și Ucraina au adoptat pe 11 martie, la Jeddah, propunerea americană privind încetarea imediată a focului pentru o perioadă de 30 de zile și să ia măsuri pentru restabilirea unei păci durabile. Kievul și Washingtonul au convenit, de asemenea, să încheie „cât mai curând posibil” un acord cuprinzător pentru exploatarea resurselor minerale critice ale Ucrainei, scrie caleaeuropeană.ro.

„Vom prezenta această ofertă rușilor și sperăm că vor spune da păcii. Mingea este acum în terenul lor (…) Ucraina a făcut un pas concret în această privință. Sperăm că rușii vor face la fel”, a spus secretarul de stat american Marco Rubio, într-o conferință de presă cu consilierul pentru securitate națională Mike Waltz, după discuțiile cu administrația ucraineană.

Aceeași frază – „ mingea este acum în terenul Rusiei ” – a fost întrebuințată și de liderii europeni în salutul lor cu privire la declarația adoptată de Statele Unite și Ucraina.

„Salut progresele înregistrate în timpul discuțiilor dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina care au avut loc astăzi la Jeddah, în special în ceea ce privește ideea unei posibile încetări a focului pentru 30 de zile. Mingea este acum în mod clar în terenul Rusiei . Franța și partenerii să rămână angajați pentru o pace solidă și durabilă, susținută de garanții de securitate solidă pentru Ucraina”, a scris Macron, pe X.

I welcome the progress made during the discussions between the United States of America and Ukraine held today in Jeddah, particularly regarding the idea of a possible 30-day ceasefire.



The ball is now clearly in Russia’s court.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 11, 2025

„Salutăm știrile de astăzi de la Jeddah cu discuțiile dintre SUA și Ucraina, inclusiv propunerea unui acord de încetare a focului și a reluării schimbului de informații și a asistenței americane în materie de securitate. Aceasta este o evoluție pozitivă care poate fi un pas către o pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina. Mingea este acum în terenul Rusiei. UE este pregătită să joace pe deplin rolul, împreună cu partenerii săi, în viitoarele negocieri de pace”, au scris și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, într-o serie de declarații coordonate.

We welcome today’s news from Jeddah on the U.S.-Ukraine talks, including the proposal for a ceasefire agreement and the resumption of U.S. intelligence sharing and security assistance.



This is a positive development that can be a step towards a comprehensive, just and lasting… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2025

O reacție similară a avut-o și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Salut discuțiile dintre SUA și Ucraina de la Jeddah, în special în ceea ce privește cea mai mică cercetare și reluarea asistenței americane în materie de informații și securitate pentru Ucraina, dar și în domeniul umanitar. Mingea este, ca întotdeauna, în terenul Rusiei. UE va face pe deplin datoria pentru a obține o pace justă și durabilă”, a scris Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate la Uniune.

I welcome the US-Ukraine talks in Jeddah, notably regarding a ceasefire & resumption of US intelligence and security assistance to Ukraine, but also in humanitarian field



The ball, as always, is in Russia's court



The EU will do its full part to achieve a just and durable peace. — Kaja Kallas (@kajakallas) March 11, 2025

Premierul polonez Donald Tusk, a declarat că Europa este pregătită să contribuie la instaurarea păcii în Ucraina, după ce Kievul a acceptat propunerea SUA de încetare a focului, timp de 30 de zile, pe linia frontului, în așteptarea acceptării și a către Moscova.

„Se pare că americanii și ucrainenii au făcut un pas important spre pace. Europa este pregătită să contribuie la realizarea unei păci juste și durabile”, a scris Tusk pe X.

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni a primit „cu satisfacție” rezultatul negocierilor dintre Statele Unite și Ucraina, care au nevoie de o propunere de încetare a focului și la reluarea asistenței militare americane pentru Kiev.

„Italia sprijină pe deplin eforturile Statelor Unite, sub conducerea președintelui Trump, de a realiza o pace justă care să garanteze securitatea Ucrainei pe termen lung. Decizia aparține de acum Rusiei”, a afirmat Giorgia Meloni, potrivit unui comunicat.

Și premierul britanic Keir Starmer a salutat propunerea de încetare a focului de 30 de zile acceptată de Ucraina și a afirmat că acum revine Rusiei să pună capăt luptei.

„Așa cum au spus delegațiile americane și ucraineană, mingea se află acum pe terenul rusesc ”, a spus Starmer într-o declarație, felicitându-i atât pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și pe președintele SUA Donald Trump pentru „reușita remarcabilă”.

I warmly welcome the agreement today and congratulate President Trump and President Zelenskyy for this remarkable breakthrough.



This is an important moment for peace in Ukraine.



We now all need to redouble our efforts to get to a lasting and secure peace as soon as possible. pic.twitter.com/TC4WgjUm5y — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 11, 2025

Volodimir Zelesnki a anunțat marți, 11 martie, că Ucraina este de acord cu o încetare a focului de 30 de zile, dacă și Rusia respectă o astfel de înțelegere. În schimb, Statele Unite ale Americii „vor relua asistența de apărare pentru Ucraina”. Statele Unite s-au mai angajat să reia imediat transferul de informații secrete către Ucraina și apoi ajutorul militar.

„Ucraina acceptă această propunere, o considerăm pozitivă, suntem gata să facem un astfel de pas, iar Statele Unite ale Americii trebuie să convingă Rusia să facă acest lucru. Adică suntem de acord, iar dacă rușii sunt de acord, luptele încetează imediat”, a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Totuși, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a anunțat că Rusia este deschisă pentru discuții cu Statele Unite „în zilele următoare”, dar nu a comentat propunerea de armistițiu acceptată de Ucraina în cadrul întâlnirii de la Jeddah, în Arabia Saudită.