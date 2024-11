Laboratoarele de fizică, chimie, biologie și clase de matematică vor fi modernizate în 10 școli din țară, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

În zece școli din țară vor fi modernizate laboratoarele de fizică, biologie, chimie și clasele de matematică. Renovarea și dotarea sălilor va avea loc cu sprijinul financiar al UE, oferit prin intermediul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Elevii și profesorii, în urma unor activități de grup, au putut să-și expună părerea și opiniile referitor la cum ar trebui să arate viitoarele încăperi, astfel ca studiile în științe reale să devină mult mai atractive.

Elevii spun că această activitate le-a oferit privilegiul de a alege ceea ce le place și de a-și imagina cum poate arăta o școală model. „Noi am dat indicii, am coordonat spre necesitățile noastre și aș vrea să cred că toate acestea se vor realiza și că toate se fac pentru noi”, mărturisește o elevă. Aceștia sunt de părere că includerea celor mai noi tehnologii și gadgeturi performante în laboratoarele de științe va fi apreciată de comunitatea școlară și va aduce un plus de atractivitate în procesul de învățare.

Manageră de proiect, PNUD Moldova, Ana Moraru spune că acest proiect are scopul de a crea niște spații care ar stimula elevii să învețe mai bine și să obțină rezultate academice mai bune. „Dorim să le oferim profesorilor un spațiu modular, flexibil, atractiv, care să le permită să utilizeze metode inovative de predare, să stimuleze inovația în educație și să atragă elevii și mai mult către aceste subiecte”, a adăugat aceasta.

Reţeaua Şcolilor Model este un proiect al Ministerului Educaţiei și Cercetării care va transforma câte o școală din fiecare raion al țării în instituție model.

Inițiativa este susținută de Banca Mondială, Uniunea Europeană, PNUD, UNICEF, Guvernul Poloniei, Norvegiei și alte organizații internaționale, precum și de mai multe companii private.