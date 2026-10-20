Moldretail Group: susținerea producătorilor autohtoni, dincolo de raft

Moldretail Group a susținut, în calitate de partener principal, conferința „Autohton. Valoros. Competitiv”, organizată de Modern Buyer Moldova pe 15 octombrie 2026, la maib park, în Chișinău. Implicarea grupului completează colaborarea cu producătorii autohtoni prin susținerea unor evenimente care facilitează contactul direct cu echipele de Achiziții, schimbul de experiență și dezvoltarea relațiilor comerciale.

Conferința a reunit circa 180 de profesioniști din sectorul Retail & FMCG, printre care producători, reprezentanți ai rețelelor comerciale și ai instituțiilor care sprijină dezvoltarea afacerilor. Discuțiile au vizat potențialul industriei alimentare din Republica Moldova, așteptările consumatorilor și condițiile necesare pentru creșterea prezenței produselor autohtone în comerțul modern.

Moldretail Group a contribuit atât prin susținerea evenimentului, cât și prin participarea echipei de Achiziții. Reprezentanții grupului au discutat cu producătorii, au analizat oferta acestora și au explorat posibilitățile de listare și de dezvoltare a colaborărilor existente. Produsele prezentate în zona expozițională au oferit un punct de plecare pentru discuții despre sortiment, capacități de furnizare și perspective comerciale.

În intervenția sa, Filip Cristescu, Director Comercial Moldretail Group, a prezentat direcțiile grupului privind integrarea și promovarea produselor autohtone. Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, acestea generează 59,3% din totalul vânzărilor în rețelele operate de grup, având un rol semnificativ în oferta comercială și în alegerile cumpărătorilor.

Filip Cristescu a evidențiat trei condiții esențiale pentru dezvoltarea relației dintre producători și retaileri: conformarea legală, respectarea procedurilor comerciale și capacitatea operațională. Siguranța alimentară, trasabilitatea, etichetarea corectă, calitatea constantă și continuitatea livrărilor formează baza unei colaborări durabile. Totodată, succesul la raft depinde de înțelegerea nevoilor consumatorilor și de o poziționare clară a produsului în categoria sa.

La rândul său, Moldretail Group susține această colaborare prin infrastructura de distribuție. Centrul logistic al grupului permite organizarea centralizată a livrărilor către magazine: furnizorii livrează într-un singur punct, iar distribuția în rețea este preluată de grup. Pentru producătorii autohtoni, acest model simplifică logistica și facilitează accesul la o piață mai largă, fără organizarea transportului către fiecare magazin în parte.

Dincolo de organizarea livrărilor, succesul la raft depinde de înțelegerea nevoilor consumatorilor și de o poziționare clară a produsului. Cercetarea Xplane Research prezentată la conferință a evidențiat interesul pentru produsele autohtone, dar și importanța calității, gustului, prospețimii și prețului în decizia de cumpărare.

„Este în interesul tuturor lanțurilor autohtone de retail ca banii consumatorilor moldoveni să rămână în țară, pentru că astfel susținem economia Moldovei cel mai mult”, a declarat Filip Cristescu.

Colaborarea cu producătorii include și schimbul de informații necesare planificării activității. În relația cu agricultorii, grupul oferă estimări privind volumele de vânzări și informații despre soiurile de fructe și legume solicitate de cumpărători. Acestea îi ajută pe furnizori să își coreleze oferta cu cererea și să își pregătească livrările, inclusiv pentru perioadele de vârf de sezon.

O altă direcție este dezvoltarea mărcilor proprii în colaborare cu producători din Republica Moldova, atât în categorii alimentare, cât și nealimentare. Aceste parteneriate creează oportunități de extindere a colaborării și de diversificare a produselor fabricate în țară.

Prin Linella și inițiativa „Produs Acasă”, susținerea se extinde și în comunicarea cu consumatorii, prin promovarea produselor autohtone și încurajarea alegerii acestora. Evenimentele dedicate producătorilor, inclusiv festivalurile de prezentare și promovare a ofertei autohtone, completează prezența la raft cu oportunități de interacțiune directă cu publicul.

Susținerea conferinței „Autohton. Valoros. Competitiv” continuă această direcție prin facilitarea întâlnirilor dintre producători și retaileri și prin împărtășirea experienței comerciale a grupului. În anul în care Linella marchează 25 de ani, implicarea alături de producătorii de acasă rămâne un angajament pe termen lung, concretizat prin acces la piață, promovare și dezvoltarea unor parteneriate durabile.