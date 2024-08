Kamala Harris a fost declarată oficial candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din SUA. CNN: Guvernatorul Tim Walz din Minnesota – ales ca potențial vicepreședinte

Kamala Harris a fost declarată oficial candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale 2024, din SUA. Niciun contracandidat nu s-a prezentat înainte de termenul limită, 27 iulie, eliminând astfel posibilitatea unei convenții deschise a Partidului Democrat la Chicago, în luna august, potrivit SkyNews. Totodată, mai multe surse CNN confirmă că Harris l-ar fi ales pe Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, drept potențial vicepreședinte.

„Kamala Harris pare să fi primit aprobarea finală atunci când familia Obama i-a oferit sprijinul luna trecută”, relatează SkyNews.

Într-un apel telefonic înregistrat pentru social media, fostul președinte al SUA, Barack Obama, i-a spus Kamalei Harris că și soția lui, Michelle, sunt mândri să o susțină și să facă tot ce pot pentru a o ajuta să treacă de alegeri, potrivit SkyNews.

Fostul președinte s-a alăturat familiei Clinton, fostului președinte al Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, actorului George Clooney și cântărețelor Cardi B, Ariana Grande și Charli XCX în susținerea Kamalei Harris pentru a candida împotriva lui Donald Trump.

Donațiile către democrați au crescut, de asemenea, de când președintele Joe Biden a declarat că nu va candida la realegeri.

Presa americană scrie că, ulterior, Harris a primit 50 de milioane de dolari (38,7 milioane de lire sterline), iar sindicatele și grupurile de susținere au luat decizia de a o sprijini.

Sursele CNN declară că Harris îl alege pe Tim Walz, guvernatorul din Minnesota, drept următorul vicepreședinte al SUA, dacă aceasta câștigă alegerile prezidențiale, potrivit surselor CNN.

Fost educator, Walz se află în prezent la al doilea mandat de guvernator al statului Minnesota și prezidează Asociația guvernatorilor democrați. Anterior, a fost membru al Congresului timp de 12 ani, reprezentând o regiune rurală cu tendințe conservatoare care, atât înainte, cât și după mandatul său, a fost dominat în mare parte de republicani.

La scurt timp după ce a anunțat că se retrage din cursa prezidențială din SUA din acest an, Joe Biden a declarat că o va susține pe vicepreședinta Kamala Harris, în lupta pentru Casa Albă.

„Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie în calitate de candidat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris Biden pe Twitter.