Judecătorul care examinează dosarul lui Ion Creangă privind trădarea de patrie, chestionat de Comisia de Evaluare despre veniturile disponibile și averea acumulată în mai mulți ani

Judecătorul Veaceslav Cernalev de la Judecătoria Chișinău, care examinează dosarul în care ex-șeful Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie, a fost întrebat de Comisia de de Evaluare a Judecătorilor despre diferențele identificate între veniturile disponibile și averea acumulată în anii 2014–2018 și 2020. O parte din audierea acestuia a avut loc în ședință închisă.

Cernalev este evaluat în calitate de ex-membru al completelor specializate în examinarea cauzelor de corupție, a precizat Consiliul Superior al Magistraturii pentru ZdG. Completul E l-a audiat joi, 22 octombrie, pe judecătorul Veaceslav Cernalev.

Conform unui comunicat de presă emis de Comisie, audierea s-a concentrat asupra mai multor aspecte ce țin de integritatea financiară a judecătorului. Membrii Completului au solicitat explicații privind numerarul pe care acesta a declarat că îl acumulase până la începutul perioadei de evaluare și proveniența acestor mijloace.

„Au fost discutate, de asemenea, diferențele identificate între veniturile disponibile și averea acumulată în anii 2014–2018 și 2020, precum și anumite credite despre care se presupune că ar fi fost contractate în beneficiul unor membri ai familiei și presupuse donații primite de la sora judecătorului. La solicitarea judecătorului, aspectele referitoare la membrii familiei au fost examinate în ședință închisă, pentru protejarea vieții private a persoanelor vizate. Înregistrarea video a părții publice a ședinței va fi publicată în următoarele zile”, se arată în comunicat.

În urma audierii, Completul va adopta raportul de evaluare, care va include faptele constatate și concluzia evaluării. Raportul urmează să fie adoptat întermen de cel mult 30 de zile de la data audierii.

La aproximativ un an și jumătate de la trimiterea pe banca acuzaților a fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, dosarul în care este inculpat pentru trădare de patrie a fost repartizat, în luna martie, unui alt judecător și examinarea a fost reluată de la început. Veaceslav Cernalev a preluat cauza examinată până atunci de Arina Ialanji.

Detalii din cariera lui Cernalev

Veaceslav Cernalev a fost numit în funcția de judecător, la Judecătoria Chișinău, în ianuarie 2019. Acesta a fost procuror pentru mai mulți ani – începând din 2006, în Procuratura sectorului Buiucani al capitalei.

În timp ce era deja magistrat, în 2021, inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor, Vasile Godoroja, a verificat sesizarea procurorului-șef al Secției unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Direcției Judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, cu privire la faptele comise de către ex-procurorul Cernalev ce „ar fi putut constitui abateri disciplinare, exprimate prin gestionarea ineficientă a unei cauzei penale”. Inspectorul Vasile Godoroja a stabilit în acțiunile ex-procurorului temeiuri de tragere la răspundere disciplinară, materialele cauzei disciplinare fiind transmise Colegiului de disciplină și etică. Totuși, Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat și a încetat o procedură disciplinară inițiată în privința ex-procurorului, „pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din aprilie 2011, procurorul Veaceslav Cernalev a fost recunoscut vinovat de îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, fiindu-i aplicată o sancțiune disciplinară – mustrare. „S-a constatat că procurorul Cernalev a admis tergiversări neîntemeiate şi formalism în procesul conducerii urmăririi penale în mai multe cauze penale”, se menționează în decizia CSP, care a validat hotărârea Colegiului disciplinar. Atunci, în ședința Colegiului disciplinar, Veaceslav Cernalev „a recunoscut cele imputate”.

Acesta mai fusese sancționat disciplinar anterior, în 2010, cu avertizare, pentru reținerea și solicitarea arestului pentru două persoane care ar fi „sustras” două scaune din Parlament, pe 7 aprilie 2009.

Cernalev a făcut parte din completul de judecată care le-a achitat pe magistratele Galina Moscalciuc, Svetlana Tizu, Liubovi Brânză, Ludmila Ouș și Victoria Hadârcă, inculpate într-un dosar de corupție intentat în octombrie 2018.