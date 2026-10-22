Maia Sandu va efectua prima sa vizită în Ungaria, la invitația premierului Péter Magyar

Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 23-24 octombrie, o vizită la Budapesta, la invitația Prim-ministrului Ungariei, Péter Magyar, anunță joi, 22 octombrie, Președinția.

Pe 23 octombrie, președinta va participa, alături de alți șefi de stat și de guvern, la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956.

Pe 24 octombrie, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu președintele András Baka și cu prim-ministrul Péter Magyar.

„Discuțiile se vor axa pe relația bilaterală, inclusiv cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională”, a scris instituția.

Este prima vizită întreprinsă de Maia Sandu în Ungaria. Cele două țări au semnat în 2020 o declarație de parteneriat strategic, care prevede sprijinul Ungariei pentru integrarea europeană a R. Moldova și dezvoltarea cooperării economice.

Anterior, ZdG a scris că Ungaria a blocat următoarea etapă din procesul de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, deși cerințele lor anterioare fuseseră îndeplinite, au declarat diplomați ucraineni și europeni.

Experții tehnici din cele 27 de țări membre UE s-au întrunit pe 20 octombrie pentru a cădea de acord asupra unui pas procedural ce ar fi demarat procesul de deblocare a ultimelor două clustere, care acoperă agricultura, mediul și transporturile. Cu toate acestea, Ungaria a blocat inițiativa, lăsând în urmă dezamăgirea celorlalte 26 de țări