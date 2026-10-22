Maia Sandu va efectua prima sa vizită în Ungaria, la invitația premierului Péter Magyar
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 23-24 octombrie, o vizită la Budapesta, la invitația Prim-ministrului Ungariei, Péter Magyar, anunță joi, 22 octombrie, Președinția.
Pe 23 octombrie, președinta va participa, alături de alți șefi de stat și de guvern, la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956.
Pe 24 octombrie, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu președintele András Baka și cu prim-ministrul Péter Magyar.
„Discuțiile se vor axa pe relația bilaterală, inclusiv cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională”, a scris instituția.
Este prima vizită întreprinsă de Maia Sandu în Ungaria. Cele două țări au semnat în 2020 o declarație de parteneriat strategic, care prevede sprijinul Ungariei pentru integrarea europeană a R. Moldova și dezvoltarea cooperării economice.
Anterior, ZdG a scris că Ungaria a blocat următoarea etapă din procesul de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, deși cerințele lor anterioare fuseseră îndeplinite, au declarat diplomați ucraineni și europeni.
Experții tehnici din cele 27 de țări membre UE s-au întrunit pe 20 octombrie pentru a cădea de acord asupra unui pas procedural ce ar fi demarat procesul de deblocare a ultimelor două clustere, care acoperă agricultura, mediul și transporturile. Cu toate acestea, Ungaria a blocat inițiativa, lăsând în urmă dezamăgirea celorlalte 26 de țări
„Noi totuși suntem optimiști și eu cred că la sfârșitul acestui an, atunci când va avea loc ședința Consiliului European și unde se va lua decizia pe avansare se va găsi o soluție creativă, așa cum s-a găsit și până acum și o să mergem în continuare înainte”, a comentat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman.