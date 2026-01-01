Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas

Infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, a declarat Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Marea Baltică a cunoscut un tipar clar de perturbări de la începutul războiului cu Rusia. Infrastructura critică a Europei continuă să se afle la un risc ridicat de sabotaj”, a afirmat Kallas într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Poliția finlandeză a anunțat miercuri, 31 decembrie, că investighează o navă ca fiind suspectă în posibila rupere a unui cablu submarin de telecomunicații din Marea Baltică, care conectează Finlanda și Estonia, într-un posibil nou episod de sabotaj al infrastructurilor critice din zonă.

Paza de Coastă a identificat nava suspectată că ar fi provocat avaria și a trimis ulterior în zonă o navă de patrulare și un elicopter, care au reținut ambarcațiunea după ce au constatat că aceasta naviga cu una dintre ancorele sale coborâte în mare.

Șefa diplomației europene a mulțumit Finlandei pentru că a „luat măsuri rapide și hotărâte pentru capturarea navei și a echipajului suspect’ și a subliniat că, pe durata continuării investigației, Europa ‘rămâne vigilentă și în contact strâns cu Finlanda și Estonia”.

De asemenea, ea a asigurat că UE va continua să își „consolideze infrastructura critică, inclusiv prin investiții în noi cabluri, intensificarea supravegherii, asigurarea unei capacități sporite de reparație și prin acțiuni împotriva flotei din umbră a Moscovei”, care, potrivit acesteia, „acționează ca o platformă pentru lansarea de atacuri hibride”.