„În mod normal, această persoană ar fi trebuit să fie reținută, dar nu bătută în cap cu vâsla”. Lilian Carp despre trecerea ilegală a frontierei a doi grăniceri ucraineni și nota de protest a MAE

„Din câte cunosc, Ministerul Afacerilor Externe a avut o notă de protest privind această traversare ilegală. Nimic nu justifică un astfel de comportament din partea unor grăniceri”, a declarat președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp pentru Radio Moldova despre incidentul care a avut loc pe 15 octombrie pe râul Nistru, unde doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal pe teritoriul R. Moldova cu o ambarcațiune cu motor în timpul unei operațiuni de urmărire.

„În primul rând, este depășirea liniei de frontieră. A doua este atitudinea pe care au avut-o acești grăniceri față de persoană, indiferent că a trecut ilegal sau nu. În mod normal, această persoană ar fi trebuit să fie reținută, dar nu bătută în cap cu vâsla în timp ce încerca să înoate în râul Nistru”, a declarat Carp.

Întrebat dacă cetățeanul ucrainean urmărit de către cei doi grăniceri poate cere azil în R. Moldova, deputatul a declarat că și anterior R. Moldova a oferit azil și altor persoane.

„Cel mai probabil el va primi deci azil, pentru că legislația internațională spune că persoanele care fug de război au dreptul să ceară azil pentru securitatea sa”, a menționat Lilian Carp.

Deputatul a precizat că odată cu începerea războiului din Ucraina pe care l-a inițiat Federația Rusă, sunt tot mai multe cazuri de trecere ilegală a frontierei R. Moldova din partea ucrainenilor, „mai ales din partea celor care sunt de vârstă de vârsta între 18-55 de ani de zile și pot fi înrolați în deci în armată”.

Detalii despre incident

Un incident a avut loc pe 15 octombrie 2026 pe râul Nistru, în apropierea satului Holoșnița (raionul Soroca), unde doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal pe teritoriul R. Moldova cu o ambarcațiune cu motor în timpul unei operațiuni de urmărire.

Un bărbat de 49 de ani din Kiev, Alexei Koval, psiholog clinician, a încercat să traverseze Nistrul înot pentru a ajunge la familia sa plecată din Ucraina. Potrivit relatării sale și a martorilor, în timp ce traversa râul, a fost urmărit de o ambarcațiune cu doi grăniceri ucraineni, care ar fi încercat să îl rețină și să îl lovească. Mai mulți localnici de pe malul moldovenesc au intervenit și l-au scos din apă.

Ulterior, Poliția de Frontieră a precizat că cei doi sunt cercetați penal pentru traversarea ilegală a frontierei R. Moldova.