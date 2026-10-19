Detalii de la Ministerul Energiei despre cum a funcționat sistemul energetic al R. Moldova în perioada 12-18 octombrie

În perioada 12–18 octombrie, necesarul de energie electrică a fost acoperit integral, livrările de gaze naturale au continuat fără întreruperi, iar stocurile de benzină și motorină s-au menținut stabile, informează Ministerul Energiei, precizând că nu au fost raportate incidente majore în funcționarea sistemelor de transport a energiei electrice și gazelor naturale.

Energie electrică: Consum cu aproximativ 6,5 % mai mic

Potrviti ministerului, consumul a fost acoperit integral, fără ajutor de avarie În perioada 12–18 octombrie, consumul de energie electrică pe malul drept al Nistrului a fost de 76.435 MWh, cu aproximativ 6,5 % mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost consumați 81.783 MWh.

„Necesarul de energie electrică a fost acoperit integral pe ambele maluri ale Nistrului, fără a fi necesară activarea ajutorului de avarie. Pe malul drept, energia electrică a fost asigurată de centralele Termoelectrica, CET-Nord, hidrocentrala de la Costești și din surse regenerabile. Producția internă a fost completată prin importuri din România, în baza contractelor bilaterale și a tranzacțiilor pe bursele de energie, precum și din Ucraina, în baza contractelor bilaterale”, se arată în comunicat.

Ministerul a menționat că rețeaua de transport a energiei electrice a funcționat fără defecțiuni neplanificate care să afecteze siguranța sistemului. Nici în regiunea transnistreană nu au fost raportate incidente care să perturbe funcționarea sistemului electroenergetic.

Gaze naturale: Aprovizionarea a continuat fără întreruperi, inclusiv pentru Centrala de la Cuciurgan

În comunicat se menționează că aprovizionarea cu gaze naturale a decurs fără întreruperi.

„Transportul gazelor naturale s-a desfășurat fără defecțiuni la conductele magistrale, iar toate cele 81 de stații de predare a gazelor au funcționat fără incidente. În perioada 12–18 octombrie, pe malul drept al Nistrului au fost consumate 7,9 milioane m³ de gaze naturale, cu aproximativ 37,3% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, când consumul a fost de 12,6 milioane m³”, scrie Ministerul Energiei.

Potrivit sursei citate, consumul înregistrat în perioada 12–18 octombrie:

7,9 milioane m³ pe malul drept al Nistrului;

12,6 milioane m³ pe malul stâng.

Ministerul notează că livrările către malul drept au corespuns consumului planificat, fără abateri semnificativ, iar în regiunea transnistreană, aprovizionarea a continuat fără întreruperi, inclusiv pentru Centrala de la Cuciurgan, care produce energie electrică pentru consumatorii din regiune.

Carburanți: Stocuri stabile

Conform comunicatului de presă, stocurile de carburanți sunt stabile, fiind importate din șase țări. Potrivit ministerului, în ultima săptămână, R. Moldova a importat 16800 de tone de carburanți, din mai multe țări:

4900 de tone de benzină – din România și Bulgaria;

11900 de tone de motorină – din România, Grecia, India, Arabia Saudită și Oman.

„Stocurile de carburanți din depozitele petroliere, Portul Internațional Liber Giurgiulești și stațiile de alimentare au rămas stabile, fără fluctuații semnificative”, notează sursa citată.

Energie termică: Fără indidente

Ministerul Energiei scrie că Termoelectrica și CET-Nord nu au raportat incidente sau avarii la instalațiile de cogenerare, care produc simultan energie electrică și termică. Centralele au funcționat în regim normal pe parcursul săptămânii, se arată în comunicat.