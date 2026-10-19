Punct final: procurorul Ghenadie Pîrlii va fi demis. CSJ a respins contestația acestuia împotriva deciziei prin care s-a constatat nepromovarea evaluării

Procurorul Ghenadie Pîrlii urmează să fie eliberat din funcție, cu aplicarea unei restricții de ocupare a funcției pentru cinci ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins luni, 19 octombrie, contestația depusă de acesta împotriva hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 23 iulie, prin care s-a constatat nepromovarea evaluării integrității financiare și etice.

Decizia a fost adoptată de un complet de judecată format din președinta Stella Bleșceaga și judecătorii Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan. Deocamdată a fost publicat doar dispozitivul.

Ghenadie Pîrlii, procuror în cadrul Procuraturii Generale, Secția combaterea infracțiunilor contra mediului, a fost evaluat în calitate de fost procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Ghenadie Pîrlii a devenit în 2010 procuror, șef-adjunct al Secției investigații financiar-economice din cadrul Procuraturii Generale. În 2014, a fost numit în funcția de șef-interimar al aceleiași secții.

În august 2016, a obținut fotoliul de șef interimar al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Procuraturii Generale.

La 19 iulie 2017, Ghenadie Pîrlii a fost numit în funcția de procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pentru un mandat de 5 ani.

A deținut, din mai 2022, până în aprilie 2025, funcția de procuror pentru misiuni speciale.

Procurorul nu a promovat nici evaluarea integrității în cadrul concursului pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.