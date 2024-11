În Chișinău a fost inaugurat un centru de monitorizare a traficului, cu suportul Uniunii Europene 

Primul Centru de Monitorizare a Traficului (CMT), a fost inaugurat vineri, 15 noiembrie, la Chișinău. Sistemul este conceput pentru gestionarea eficientă a traficului și a transportului rutier din capitală. Centrul va furniza date și informații în timp real cu scopul de a fluidiza traficul rutier, de a spori securitatea circulației și de a identifica soluții pentru optimizarea sistemului de transport, informează echipa de implementare a proiectului „MOVE IT like Lublin – inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău”, finanțat de Uniunea Europeană.

La evenimentul de lansare a fost prezent primarul capitalei, Ion Ceban, care a declarat că primăria este deschisă să preia exemplele bune din orașele europene și să le implementeze la Chișinău.

Sursa: CMT

„Pentru noi, contează foarte mult ca municipiul Chișinău să devină acel exemplu de oraș în care toate lucrurile pot fi găsite la 15 minute de casă, infrastructura urbană să permită acest lucru. Ne mândrim că, împreună, putem schimba lucrurile, pentru că lucrurile mari se fac împreună”, a specificat edilul.

CMT este finanțat de Uniunea Europeană și face parte din proiectul „MOVE IT like Lublin”, centrul este implementat în baza unui parteneriat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria orașului Lublin.

„Traficul urban este o carte de vizită a unui oraș – un indicator al organizării, eficienței și grijii pentru locuitori. În acest sens, sunt extrem de bucuros că, grație suportului Uniunii Europene, astăzi la Chișinău este inaugurat Centrul de Monitorizare a Traficului. Acest Centru cu siguranță va schimba modul în care fluxul de trafic din capitala Moldovei este gestionat și reglementat. Mobilitatea Urbană este esențială pentru creșterea durabilă a orașelor și pentru o societate favorabilă incluziunii. Să găsim o sursă de inspirație în orașele europene în care planificarea urbană axată pe oameni a transformat centrele urbane în centre culturale înfloritoare”, a menționat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în R. Moldova.

Sursa: CMT

Ambasadorul Poloniei în R. Moldova, Tomasz Kobzdej, susține că acest proiect are un rol extrem de important în tranziția socio-economică prin care trece acum R. Moldova.

„Știți deja că o mare parte a vieții o petrecem în transportul public sau personal, de aceea, sunt extrem de fericit să văd că orașul Lublin își poate împărtăși experiența cu alte orașe. Sunt încântat să văd că acest parteneriat între Lublin și Chișinău este unul cu rezultate reale”, a specificat ambasadorul.

Noul centru va oferi o viziune completă a situației transportului din Chișinău, în urma mai multor analize a datelor provenite din mai multe surse, inclusiv echipamente de transport public, camere de luat vederi pentru drumuri, radare, senzori de parcare și alte sisteme relevante, se arată în comunicat.

Potrivit managerului proiectului „MOVE IT like Lublin”, CMT reprezintă o investiție cheie în viitorul sistemului de transport din Chișinău.

Sursa: CMT

„Am reușit să stabilim colaborări frumoase cu diverse instituții pentru a facilita transferul de informații și date, ceea ce este necesar pentru a avea anumite rezultate. Desigur, în cadrul proiectului mai avem și alte activități deja realizate și unele pe care urmează să le realizăm. Am elaborat planul de mobilitate urbană pentru Chișinău, urmează să prezentăm studiul de bilet electronic. Toate aceste activități vor contribui la asigurarea unui transport eficient și bine organizat în Chișinău”, a menționat Olga Lozan, managerul proiectului „MOVE IT like Lublin”.

Proiectul presupune că CMT va contribui la îmbunătățirea eficienței și siguranței transportului public prin acordarea priorității semafoarelor și reducerii întârzierilor, va îmbunătăți siguranța traficului prin detectarea încălcărilor și va oferi șoferilor informații în timp real despre condițiile de trafic, lucrările de reparație și alți factori care le pot influenţa călătoria.

Totodată, Vladimir Butîrschi, manager al Centrului de Monitorizare a Traficului, susține că spre sfârșitul proiectului „MOVE IT like Lublin”, Chișinăul va avea șapte troleibuze echipate cu calculatoare de bord și dispozitive de numărare a pasagerilor, 13 semafoare inteligente, șase camere senzori de trafic și software pentru contorizarea și clasificarea vehiculelor, o platformă de tip „Smart City” pentru integrarea sistemului de transport inteligent și un software pentru micro și macro modelarea transporturilor.

Bugetul total al proiectului este de 3,5 milioane de euro, dintre care 3,3 milioane de euro sunt oferiți sub formă de grant de către UE, iar 175 de mii de euro reprezintă contribuția Primăriei municipiului Chișinău.

Proiectul „MOVE IT like Lublin – inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat în baza unui parteneriat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria orașului Lublin începând cu anul 2021.