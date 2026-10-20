Importul de fier vechi pe calea ferată din Moldova, reluat după o pauză de mai mulți ani
După mai mulți ani de întrerupere, importul de fier vechi pe calea ferată a fost reluat. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la 19 octombrie 2026, prin punctul de frontieră Ungheni-Cristești Jijia, din România în R. Moldova a fost transportat un lot de fier vechi cu o cantitate totală de 1125 de tone.
Garnitura de tren a fost formată din 26 de vagoane cu ecartament larg de 1520 mm.
„Acest transport marchează reluarea, după mai mulți ani de întrerupere, a importului de fier vechi pe calea ferată. Astfel, CFM readuce această categorie de marfă pe șine, valorificând infrastructura feroviară pentru transportul mărfurilor și diversificarea fluxurilor de transport internațional.
Reluarea acestor transporturi reprezintă un pas important în valorificarea potențialului logistic al căii ferate și în consolidarea rolului CFM în organizarea transportului de mărfuri între R. Moldova și România”, a explicat Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” .