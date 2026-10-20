Importul de fier vechi pe calea ferată din Moldova, reluat după o pauză de mai mulți ani

După mai mulți ani de întrerupere, importul de fier vechi pe calea ferată a fost reluat. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la 19 octombrie 2026, prin punctul de frontieră Ungheni-Cristești Jijia, din România în R. Moldova a fost transportat un lot de fier vechi cu o cantitate totală de 1125 de tone.

Garnitura de tren a fost formată din 26 de vagoane cu ecartament larg de 1520 mm.