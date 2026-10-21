IGP a intervenit la 65 de sesizări privind violența în familie în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Poliția a intervenit la 65 de sesizări privind violența în familie, au anunțat oamenii legii miercuri, 21 octombrie. Datele publicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) arată că patru persoane au încălcat ordinul de restricție emis de autorități.

Pentru protejarea victimelor și documentarea cazurilor au fost întreprinse următoarele măsuri:

25 de ordine de restricție de urgență emise;

4 procese-verbale pentru încălcarea ordinului de restricție;

2 ordonanțe de protecție emise de instanța de judecată;

un caz de încălcare a ordonanței de protecție documentat;

7 procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

În caz de pericol, cetățenii pot apela la 112 sau 0800 88 008 la Centrul de Justiție Familială al Poliției, care oferă sprijin victimelor.

De la începutul anului 2026 și până în luna septembrie, Poliția a înregistrat circa 14 mii de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența Inspectoratului General al Poliției (IGP) se află, în prezent, peste 7 mii de agresori familiali. În primele opt luni ale anului, oamenii legii au pornit aproximativ 600 de cauze penale și au întocmit peste 1 300 de procese-verbale contravenționale.

În aceeași perioadă, polițiștii au emis peste 4 800 de ordine de restricție de urgență, iar pentru încălcarea acestora au fost întocmite circa 800 de procese-verbale.

Instanțele de judecată au emis peste 800 ordonanțe de protecție, dintre care aproape 700 sunt monitorizate electronic. În urma încălcării prevederilor ordonanțelor de protecție, au fost pornite 400 de cauze penale.