O scurgere de gaz a provocat o deflagrație într-o gospodărie din Leova: o femeie de 43 de ani a ajuns la spital

O femeie a suferit arsuri în urma unei deflagrații produse din cauza unei scurgeri de gaz natural de la aragaz. Cazul a fost înregistrat la data de 20 octombrie 2026, într-o gospodărie din satul Tigheci, raionul Leova, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:26.

Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs într-o construcție auxiliară a gospodăriei, în timp ce o femeie în vârstă de 43 de ani prepara mâncarea. În urma deflagrației, aceasta a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Ulterior, fiind preluată de echipa Serviciului de asistență medicală urgentă și transportată la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.

În urma exploziei, au fost deteriorate parțial acoperișul, tavanul, geamul precum și ușa. Incendiu în încăpere nu s-a produs.

„Specialiștii IGSU au stabilit preliminar că incidentul s-a produs în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea instalațiilor alimentate cu gaze naturale. Femeia ar fi lăsat accidental aragazul deschis, fapt ce ar fi dus la acumularea gazului în încăpere și ulterior la producerea deflagrației.”

În acest context, salvatorii și pompierii îndeamnă cetățenii să verifice periodic starea tehnică a instalațiilor de gaz și să asigure întreținerea corespunzătoare a acestora. De asemenea, este important ca încăperile să fie aerisite corespunzător, iar instalațiile de gaz să fie utilizate cu respectarea strictă a normelor de siguranță.

IGSU recomandă instalarea detectoarelor de gaz în locuințe, pentru depistarea timpurie a eventualelor scurgeri și prevenirea incidentelor grave.

În caz de situații de urgență, apelați Serviciul 112.