Icoana Sântului Mare Mucenic Gheorghe, cartea autobiografică a lui Donald Trump și un tablou cu propriul portret. Ce cadouri protocolare a mai primit președinta Maia Sandu în ultimele luni

Președinția R. Moldova a publicat lista cadourilor protocolare primite de președinta țării, Maia Sandu, în trimestru III al anului 2024. Printre cadouri se regăsește cartea autobiografică a lui Donald Trump – „Letters to Trump”, dăruită de către Andrei Năstase, un tablou cu Centrala nucleară Zaporijjea, din partea președintelui Zelenski, o fructieră din partea președintelui Iohannis, Icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, precum și un tablou cu propriul portret.

Astfel, potrivit listei publicate de instituția prezidențială, cel mai scump cadou, în valoare de 7400 de lei, este un suvenir din sticlă mată, care reprezintă un trandafir cu petale deschise, lucrat manual de producătorul francez de artă Daum. Suvenirul i-a fost oferit Maiei Sandu de către ministra pentru Europa și Afaceri Externe A Franței.

Un alt cadou de valoare i-a fost oferit președintei de către prim-ministrul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden. Acesta i-a dăruit un suvenir de colecție compus din două figurine, care reprezintă două fluiere mici în formă de păsări, din sticlă colorată, create manual. Valoarea suvenirului constituie 3000 de lei.

Andrei Năstase, ex-ministru al Afacerilor Interne i-a oferit președintei cartea autobiografică a lui Donald Trump – „Letters to Trump”. Potrivit instituției prezidențiale, valoarea cărții este de 1450 de lei.

În contextul participării șefei statului la Summitul pentru pace în Ucraina, Volodimir Zelenski i-a dăruit Maiei Sandu un tablou în ramă, reproducerea lucrării „The Zaporizhia nuclear power plant”, semnată de un pictor ucrainean. Tabloul ar costa 1950 de lei.

Totodată, ambasadorul R. Franceze în R. Moldova i-a dăruit șefei statului cartea „Prut și Nistru, râuri care leagă maluri”, după Veronique Popinet. Prețul cărții fiind de 380 de lei.

În contextul vizitei președintei Sandu la Nisa, primarul orașului i-a dăruit o carte-album – „Nice la belle”, în valoare de 490 de lei.

În contextul finalizării mandatului, ambasadorul Ucrainei, Marko Shevchenko, i-a adus în dar președintei Icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pictată pe placă de lemn, cu o valoare de 460 de lei.

Portretul Regelui Mihai I al României, tablou în ramă, a mai ajuns în proprietatea Aparatului Președintelui R. Moldova. Tabloul i-a fost oferit Maiei Sandu de către Igor Nistor, șef al Secției radiologie imagistică. 350 de lei ar fi valoarea tabloului.

Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, i-a dăruit Maiei Sandu un tablou în ramă cu portretul șefei statului, executat de către artistul plastic, Luminița Pătrățeanu. Valoarea tabloului constituie 300 de lei.

În contextul în vizitei oficiale la Chișinău, Klaus Iohannis i-a oferit Maiei Sandu în dar o fructieră din sticlă colorată, cu design în stil vintage, în valoare de 1050 de lei.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române i-au oferit Maiei Sandu o carte-album „Monasteries and

Churches of Transylvania”, cu o valoare de 1170 de lei, dar și cartea-album „The Monasteries

of Oltenia”, care costă 1230 de lei.

Totodată, președinta a mai primit în dar alte cărți-album în valoare de 2944 de lei.

Astfel, șefa statului a primit 18 cadouri în sumă totală de 22 174 lei. Cadourile au fost trecute în proprietatea Aparatului Președintelui R. Moldova.