Gazoductul Donetk-Mariupol a fost avariat. Aproape 1 milion de localnici au rămas fără căldură

Militarii armatei Ruse au avariat gazoductul Donetk-Mariupol, susține Inna Sovsun, deputată a Parlamentului din Ucraina. „Aproape 1 milion de localnici se vor confrunta cu un dezastru umanitar și riscă să înghețe până la moarte”, a scris ea într-un mesaj pe Twitter, în care insistă asupra închiderii spațiului aerian ucrainean.

UPDATE/// Guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, a declarat că inginerii au închis conducta pentru a preveni scurgerile de gaz, scrie presa din Ucraina.

Acesta a precizat că fiecare localitate dintre orașul Vuhledar din regiunea Donețk și portul Berdiansk va rămâne fără gaz în timp ce avaria va fi reparată.

„Gazoductul Donețk-Mariupol a fost avariat de ocupanții ruși. Acum, peste 750.000 de oameni sunt lăsați fără căldură, în timp ce afară este încă adesea sub 0°C. Aproape 1 milion de localnici se vor confrunta cu un dezastru umanitar și riscă să înghețe până la moarte. Avem nevoie de #NoFlyZone acum”, a scris deputata ucraineană.

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it’s still often below 0°C outside.



Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.



We need #NoFlyZone now.