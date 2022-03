Autoritățile din Mariupol spun că evacuarea civililor nu se poate efectua, din cauza pericolului de a ajunge sub focuri de armă. Un convoi umanitar din regiunea Zaporojie, care a plecat spre Mariupol, nu a ajuns încă în oraș, scrie meduza. io

Informația este confirmată și de Crucea Roșie, care solicită garanții de siguranță, pentru a putea merge să ajute oamenii din Mariupol, dar și din alte orașe ucrainene.

People in Mariupol and in other places across #Ukraine are living in desperate situations.



They must be protected at all times. They are not a target.



People urgently need water, food, shelter. The basics of life.



We need safety guarantees to be able to bring them aid.