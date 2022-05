Fotografă din Odesa, refugiată în Republica Moldova: „Chișinăul m-a primit cu bunăvoință maximă”

Sana Shcherba este o fotografă din Odesa, refugiată în R. Moldova. Spune că Chișinăul a primit-o cu bunăvoință maximă și continuă să-și dezvolte pasiunea de a fotografia și în R. Moldova.

„Cred că orașul Chișinău m-a primit cu bunăvoință maximă și nu am de ce spune măcar un cuvânt de rău. Aici am reușit cumva să găsesc un studio foto cu proprietari originari din Odesa. Am înțeles că proprietarul este din Odesa chiar din prima corespondență. Totuși, umorul de la Odesa este specific și noi, locuitorii Odesei, ne simțim unul pe celălalt. Cum se spune – pescarul îl recunoaște pe alt pescar”, spune tânăra.

Cel mai mult simte lipsa soțului său și a familiei

„Îmi doresc foarte mult să fim împreună. Când am plecat, eram gata să mă dezic de orice bagaj, doar ca să-mi pot lua soțul cu mine. Însă soțul meu este medic și recrut, așa că nici nu a evaluat opțiunea de a pleca. Așadar, cel mai mult îmi lipsește el.

Sper că totul va fi bine, mă gândesc că mă voi întoarce curând. Foarte des privesc fotografiile din telefon. Asta ajută să te cufunzi în acele amintiri și să nu te gândești că nu ești acolo acum, că ești în altă parte. Pur și simplu cred în ce este mai bun și sper că în curând vom reveni la viețile noastre și vom fi toți împreună. Totul va fi bine”, este optimistă fotografa din Odesa.

Autor: Victoria Romaniuc, stagiară ZdG

