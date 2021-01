FOTO/ Gest emoționant pentru copiii de la Spitalul Nr. 1: „Pandemia nu poate anula Crăciunul şi bucuria copiilor de a primi daruri”

Când a aflat că la Spitalul Clinic Municipal Pentru Copii Nr. 1 Moș Crăciun nu a ajuns în acest an, antreprenorul Igor Hîncu a decis să intervină pentru a corecta lucrurile. Astfel, a creat la atelierul său – „EduJoc”, o sanie „zburătoare” cu care a mers să împartă cadouri copiilor internați în spital.

„Pandemia de COVID-19, nu poate anula Crăciunul şi bucuria copiilor de a primi daruri, aşa că am găsit un mod inedit de a-l duce pe Moş Crăciun la fereastra fiecărui micuț, cu respectarea restricțiilor și a regulilor sanitare.

De fapt, e o situație în care dar din dar se face rai. Noi am primit un premiu de la ODIMM și așa am hotărât să reinvestim banii, am mai adaugat 7 mii pentru jucării și alte 6 mii pentru sanie, lumini, autoturn.

Până la urmă, cel mai frumos cadou de Crăciun pentru aceşti copii este să meargă acasă sănătoşi, noi am vrut să ne asigurăm că cei mici nu o să se simtă singuri şi uitați de Moş Crăciun în spital. Cu siguranță că jucăriile educative îi vor face să uite puțin de boală, iar bucuria şi trăirile frumoase vor contribui semnificativ la grabnica lor însănătoșire”,