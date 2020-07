VIDEO/ „O mână de oameni a ajuns să facă cât guvernul nostru”. Detalii despre un producător de jucării care a donat echipamente pentru mai multe spitale din R. Moldova

Cu 8 ani în urmă, antreprenorul Igor Hîncu a pus bazele afacerii sale cu jucării educative – „EduJoc”. În primăvara acestui an, determinat de situația pandemică, a schimbat jucăriile pe viziere și boxe pentru intubare, iar echipamentele au ajuns la mai multe spitale din R. Moldova.

„În primele luni, am făcut 45 de mii de viziere și le-am și distribuit. Asta a fost foarte important – nu doar producere, dar și distribuție, adică le-am dus până la destinatar. Acum am mai distribuit încă 35 de mii, pe care le-am primit din donații. Adică, 80 de mii în total, doar viziere. Ulterior, am fost rugați de medicii de la Terapie Intensivă să-i ajutăm și cu boxele de intubare”, spune Igor Hîncu.