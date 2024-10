Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, afirmă că este ținta unei „operațiuni de compromitere” orchestrată de Moscova, după ce mai mulți jurnaliști au realizat o investigație despre presupuse legături ale acestuia cu Rusia

Fostul secretar general adjunct al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și actualul candidat la alegerile prezidențiale din România, Mircea Geoană, acuză mai mulți jurnaliști de investigație internaționali care au „demonstrat”, în urma unei investigații, legăturile dintre Rareș Mănescu, un fost coordonator al campaniei lui Geoană, și un propagandist rus care îl admiră pe Vladimir Putin, că duc o campanie de compromitere la adresa lui ce ar fi orchestrată de Moscova, relatează Digi24.ro.

Mircea Geoană a recunoscut că Rareș Mănescu a colaborat cu asociația care îi susține candidatura, fără să menționeze, însă, motivul pentru care fostul edil din Sectorul 6 „a fost solicitat să o părăsească”.

Declarațiile lui Mircea Geoană au fost făcute joi, 3 octombrie, la sediul Biroului Electoral Central (BEC).

Geoană mai acuză că, pe lângă Moscova, și partidele din România încearcă să îl compromită.

„O să vă prezint public tot ce înseamnă mecanismul de finanțare din partea partidelor, campanii de defăimare făcute la televiziuni care sunt sub oblăduirea unor oligarhi români, aflați în exil la Belgrad sub protecție rusească sau de domnul Șor, la Chișinău. Vă spun ca să fiu extrem de clar (…) Vreau să fac un apel către presa română, care, în opinia mea, a căzut prea ușor în această capcană pe care dezinformarea rusă știe să o întindă cu destulă dibăcie”, a adăugat Mircea Geoană.

Digi24.ro scrie că „scandalul” a pornit de la o investigație internațională realizată de jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la care au participat reporteri Context.ro din România, Delfi, Dossier Center (înființat de Mihail Hodorkovski), Rise Moldova și reporter.london.

Aceștia au scris că Rareș Mănescu, fost primar din Sectorul 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană, pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO.

Attila Biro este cofondator la Context.ro și colaborează cu OCCRP. El este doar unul dintre reporterii care au contribuit la ancheta citată.

„Platforma Context.ro nu este finanțată și nu a fost finanțată de dl Hodorkovski. Sursele noastre de finanțare sunt publice și la vedere. Datele noastre financiare sunt disponibile. Avem ca principal finanțator Comisia Europeană prin granturi în acest moment. Dl Geoană a reluat o teorie a conspirației și un fake news grosolan care a fost condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliștii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operațiune, o serie de publicații care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acționează transfrontalier între România și Bulgaria”, a fost reacția lui Attila Biro, pentru Digi24.ro.