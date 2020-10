Fostă ministră a Sănătății, despre cum s-a tratat de COVID-19: „Partea proastă a lucrurilor e faptul că cei mai mulți dintre pacienții care se tratează la domiciliu nu au acces la investigații”

Ex-ministra Sănătății, Ruxanda Glavan a povestit despre cum s-a tratat de COVID-19 atât ea, cât și familia sa. În context, actuala deputată din grupul „Pro Moldova” a venit și cu câteva recomandări pentru decidenții care administrează criza epidemiologică.

„Eu am fost prima care a prezentat simptome, iar la câteva zile, deși m-am autoizolat, rând pe rând s-au îmbolnăvit toți membrii familiei. Tabloul clinic a fost diferit, în schimb presiunea psihologică ne-a încercat pe toți în egală măsură.

Punga noastră cu medicamente, la care a fost cooptată pe rând întreaga familie, a costat în jur de 6080 de lei. Precizez că aveam acasă termometru, pulsoximetru și unele vitamine. Am avut nevoie pe parcurs și de unele analize și investigații radiologice, pentru ele am primit bilet de trimitere de la medicul nostru de familie. Datorită acestor investigații am depistat la timp unele complicații și am corectat tratamentul. Partea proastă a lucrurilor e faptul că cei mai mulți dintre pacienții care se tratează la domiciliu nu au acces la investigații sau dacă obțin bilet de trimitere, se programează cu greu sau nu pot ajunge fizic, mai ales în afara capitalei, iar asta îi face vulnerabili în fața complicațiilor”, a menționat Glavan.