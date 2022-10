Partidele de opoziție care constituie „Agenda comună”. PLDM nu face parte din platformă: „Noi întâmplător am nimerit” la prima ședință

Partidele de opoziție care, la 11 octombrie curent au anunțat lansarea platformei „Agenda comună”, s-au întâlnit marți, 18 octombrie, la cea de-a doua ședință. Reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), care au fost prezenți la întrevederea din 11 octombrie, nu au participat la a doua reuniune a platformei, iar unul dintre liderii PLDM, Tudor Deliu, a menționat pentru Ziarul de Gardă că membrii formațiunii „întâmplător au nimerit” la prima ședință și că atunci nu s-a votat și nici nu s-a semnat nimic, ci a fost doar „o discuție”.

„Noi întâmplător am nimerit acolo, am explicat care a fost situația. (…) Nu am semnat, nu am votat absolut nimic. (La prima ședință n. red.) nu s-a discutat nici despre denumiri, nici despre nimic absolut. Am avut o discuție, ne-am ridicat și am plecat”, a declarat pentru Ziarul de Gardă fostul deputat și fost președinte al PLDM, Tudor Deliu.