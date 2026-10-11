Al treilea centru de date Yandex din Rusia a fost închis în urma unui presupus atac cu drone

Centrul de date al gigantului tehnologic rus Yandex din regiunea Vladimir a fost închis complet în urma unui presupus atac cu drone, a anunțat agenția de știri de stat rusă TASS pe 11 octombrie, citând surse din cadrul companiei.

Acest presupus atac marchează a treia zi aproape consecutivă de atacuri asupra centrelor de date Yandex din Rusia, după atacurile confirmate din regiunile Ryazan și Kaluga, din 8 și 9 octombrie, relatează The Kyiv Independent.

Pe 11 octombrie, Yandex Cloud a semnalat întreruperi de curent într-o zonă de disponibilitate identificată ca fiind situată la centrul de date al companiei din Vladimir.

„Există întreruperi de curent în zona de disponibilitate ru-central1-a. Echipa lucrează la rezolvarea problemei”, a declarat compania într-un comunicat publicat pe canalul său oficial de Telegram.

Utilizatorii Yandex Go din toată Rusia au semnalat că nu au putut comanda taxiuri pe 11 octombrie, iar întreruperi similare au fost semnalate și în Serbia, Kazahstan, Belarus și Armenia, potrivit publicației independente ruse Ostorojno Novosti.

Publicația a mai relatat că Yandex Pro, o aplicație folosită de șoferii de taxi și curieri, nu era disponibilă, în timp ce angajații au întâmpinat probleme la accesarea sistemelor interne de asistență. Utilizatorii au semnalat, de asemenea, întreruperi ale serviciilor Yandex pentru case inteligente.

Publicația independentă rusă ASTRA a relatat că Yandex Cloud a suferit întreruperi de alimentare cu energie electrică la centrul său de date din Vladimir, în urma avertismentelor privind un atac cu drone în regiune. Canalele ucrainene de monitorizare au difuzat, de asemenea, imagini care ar arăta un incendiu în apropierea facilității.

Acest ultim incident vine după două atacuri cu drone pe care Yandex le-a recunoscut public.

Pe 8 octombrie, un atac cu drone a provocat un incendiu la centrul de date al companiei din Sasovo, regiunea Riazan, forțând-o să-și suspende complet activitatea. Yandex a declarat că nu poate stabili încă când echipamentele din această unitate vor putea fi repuse în funcțiune.

Un al doilea atac, survenit pe 9 octombrie, a avariat centrul de date al companiei din Kaluga, scoțând din funcțiune mai multe module și putând perturba serviciile.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 8 octombrie că Ucraina răspunde la atacurile rusești asupra centrelor de date ucrainene. „Răspundem întotdeauna cu aceeași monedă”, a spus el jurnaliștilor, adăugând că Rusia „a atacat și continuă să atace centrele noastre de date”.