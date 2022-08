VIDEO Facilitățile de la stat și casa în construcție a președintelui interimar al Judecătoriei Strășeni 

Sergiu Osoianu, președintele interimar al Judecătoriei Strășeni și unul dintre candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, își construiește o casă cu două niveluri, într-o suburbie a Capitalei. Locuința a fost ridicată pe un teren de 6 ari, procurat în 2019 și evaluat, în declarațiile de avere și interese personale ale magistratului, la 150 de mii de lei.

Imobilul, deja ridicat, are o suprafață de 160 de metri pătrați. În declarațiile sale de avere și interese, magistratul a indicat că acesta ar avea o valoare cadastrală de 800 de mii de lei, iar valoarea de piață „după finalizarea construcției în proporție de 50%” ar fi de 1,2 milioane de lei.

Pe site-urile de anunțuri, doar un ar de teren în zona în care Osoianu și-a ridicat casă se vinde cu aproximativ 80 de mii de lei, iar o casă de 160 de metri pătrați valorează cel puțin 2,5 milioane de lei.

Până să ajungă să-și construiască acest imobil, magistratul, fost procuror, a beneficiat de mai multe facilități de la stat: a obținut, prin judecată, bani pentru un apartament în Chișinău, apoi, gratis, un teren pentru construcții în Strășeni, iar ulterior, un apartament la preț preferențial în capitală.

Sergiu Osoianu a intrat în atenția opiniei publice după ce în 2015 Primăria municipiului Chișinău i-a plătit magistratului peste un milion de lei în urma unui proces de judecată, după ce municipalitatea a refuzat să acorde spațiu locativ pentru familia sa. În 2006, pe când activa ca procuror în cadrul Procuraturii Generale, Osoianu a solicitat Consiliului municipal Chișinău să îl asigure cu spațiu locativ, pe motiv că locuiește la gazdă. Instituția a respins cererea, motivând că el nu a prezentat „probe privitor la luarea sa la evidență care este o condiție obligatorie pentru a fi asigurat cu spațiu locativ”.

A atacat în judecată instituția, iar în 2008 a câștigat procesul.

Pentru că municipalitatea nu dispunea de locuințe, în 2015 primarul de atunci al Capitalei, Dorin Chirtoacă, a semnat o dispoziție de împăcare amiabilă, prin care lui Osoianu, devenit între timp judecător, i s-a achitat contravaloarea unui apartament cu două camere.

În luna septembrie 2008, la scurt timp după ce a câștigat litigiul cu municipalitatea, printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău, el renunță la activitatea sa din Chișinău și devine judecător de instrucție în cadrul Judecătoriei Strășeni, pe un termen de cinci ani.

Ulterior, și-a făcut viză de reședință în casa președintelui de atunci al Judecătoriei Strășeni, Mihail Gavriliță, iar în baza actului, în 2017, Consiliul local Strășeni i-a acordat un lot de teren de 7 ari, pentru construcția unei locuințe. Sergiu Osoianu susține că a primit viza de reședință în casa fostului președinte de instanță pentru că nu avea viză de domiciliu și nu avea unde primi corespondența.

Doar că, nici de această dată judecătorul nu a rămas să locuiască în localitatea unde activa și unde a cerut loc de trai. Abia în 2019, el a înregistrat dreptul de proprietate asupra terenului din Strășeni. În același an, a decis să-și cumpere un alt lot de teren într-o suburbie a capitalei.

Sergiu Osoianu despre lotul de teren obținut în Strășeni și apartamentul la preț preferențial: „Eu nu aveam domiciliu și am scris o cerere la Consiliul municipal Strășeni și Judecătoria Strășeni ca să-mi acorde un spațiu locativ de serviciu în Strășeni sau un lot de teren, pentru construcția unei case de locuit. În 2015 a fost schimbată modalitatea de executare a hotărârii și a fost încheiată o tranzacție de împăcare cu Primăria municipiului Chișinău. Abia în 2015 am primit banii de la Primăria Chișinău, dar eu în 2015 deja achitasem o rată investițională la compania de construcții care a construit blocurile pentru judecători. Atunci prețul preferențial era 380 de euro pentru un metru pătrat, dar pe piață prețul era 420 de euro. Eu nu am avut niciun fel de spațiu locativ și domiciliul până în 2020. În 2017 Consiliul orășenesc Strășeni mi-a atribuit lotul de teren. În 2019 am vrut să mă apuc de construcția casei la Strășeni, dar am avut această ofertă din suburbie…”.