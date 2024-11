Expoziția de responsabilitate socială – un eveniment care a reunit bunele practici de implicare a mediului de afaceri

În contextul Campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății” , Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei a organizat o Expoziție de responsabilitate socială. Evenimentul a reunit reprezentanți ai companiilor care și-au împărtășit experiențele și proiectele prin care contribuie la dezvoltarea comunităților.

Cum își aleg cauzele pe care le susțin? Ce motivații au să se implice în proiecte de filantropie corporativă? Ce impact au acestea asupra angajaților și beneficiarilor? De ce este importantă colaborarea dintre mediul de afaceri și sectorul nonprofit? au fost subiectele abordate de către invitați.

Șase companii locale, pentru care bunătatea și implicarea sunt valori de echipă și-au prezentat exemplele de bune practici în domeniul responsabilității sociale corporative. Evenimentul poate fi urmărit aici.

Petru Chițanu, Clinica Sante

Activitatea de bază a companiei este în domeniul medicinii, dar ori de cîte ori avem ocazia, noi încercăm să ajutăm pentru că bunătatea este una dintre valorile noastre. De exemplu, pentru al patrulea an transformăm luna noiembrie în luna faptelor bune. Astfel, încurajăm clienții noștri să împărtășească din propriile experiențe de fapte bune, iar noi pentru bunătate îi răsplătim cu serviciile noastre. Așa am reușit să adunăm un adevărat registru al faptelor bune care ne inspiră să facem lucruri frumoase. De fapt, tot ceea ce facem, credem, că se întoarce înapoi, mai devreme sau mai târziu.

Irina Străjescu, Fundația Moldcell

Compania Moldcell din anul 2000, anul apariției sale pe piață, s-a implicat mereu în diferite activități de responsabilitate sociale corporativă, e vorba, atât de proiecte proprii, cât și de parteneriate filantropice în sprijinul cauzelor sociale. În 2020, în acest sens am creat Fundația Moldcell și ne axăm pe proiecte precum: responsabilitate digitală educațională, integrarea digitală a persoanelor vârstnice, antreprenoriat social, muzeele viitorului, etc. Considerăm că orice companie are două motive să se implice. Unul emoțional și altul rațional. Emoțional, fiind parte a societății, noi nu putem doar să luăm, e necesar să și dăm. Și, rațional, ne dorim ca oamenii noștri să trăiască mai bine, de aceea noi ne implicăm și investim. Oferim produse și servicii digitale care sunt create de oameni pentru oameni. Rostul nostru este să ajutăm Moldova să devină un loc mai bun.





Veronica Moraru, Premier Energy

„Ca furnizor și distribuitor de energie electrică, ne propunem să informăm populația despre normele de securitate electrică, acesta e și elementul de bază în proiectele noastre sociale. Din 2021, alături de Diaconia, desfășurăm activități de educație non-formală în localitățile din țară, învățând copiii, prin joc, regulile de siguranță electrică. În acești patru ani, am reușit să instruim aproximativ 2.400 de copii.

Suntem întotdeauna deschiși să ne implicăm și să facem parte din proiecte de responsabilitate socială corporativă. Am susținut organizații precum Diaconia, CCF Moldova și asociația Motivație, contribuind astfel la dezvoltarea comunității și sprijinirea celor aflați în nevoie. Acest angajament ne motivează să investim în proiecte care aduc o schimbare reală și durabilă. Noi construim compania cu oameni, de aceea este esențial să ne implicăm în proiectele sociale și să sprijinim comunitatea.”

Elena Agrici, Sandriliona

„În miezul misiunii noastre stă convingerea că afacerea noastră își atinge adevăratul scop contribuind activ la binele celor din jur. La Sandra, ne vedem nu doar ca producători de înghețată, ne credem creatori de zâmbete și bucurie. În cifre, asta înseamnă peste 110.000 de înghețate oferite în cadrul a peste 150 de evenimente desfășurate, anual, în întreaga țară.

Prin parteneriatele noastre de lungă durată cu instituții publice și organizații neguvernamentale, reușim să susținem diverse segmente ale societății. Printre cele mai importante proiecte amintim campania „Sandra susține eroii Moldovei,” dedicată sprijinirii tinerilor talentați, „Sandra Happiness Fest,” un festival anual, dedicat familiei și comunității, ce adună peste 15.000 de participanți, precum și altor proiecte de valoare cu impact social.

Fiecare proiect în care ne implicăm reflectă dorința noastră sinceră de a contribui activ la viața comunității. Credem cu tărie că acolo unde sădim bine, culegem bine.”

Vasile Sărăteanu, Fuior Gourmet

„Am lansat restaurantul în anul 2020, iar la un an de activitate am inițiat primul proiect social. Proiectul e deja la a 4-a ediție și se numește “Un dar pentru un copil”, realizat cu sprijinul CCF Moldova. Am implicat aici toată echipa noastră de 40 de angajați și clienții, iar rezultatele ne bucură enorm: e vorba de vânzarea unui vin special dedicat sprijinului unor familii. Cred că indiferent de factorii financiari, rulaje, venituri, o companie poate face proiecte sociale, acest lucru e prețios în primul rând pentru păstrarea echipei.”

Cristina Aramă, Kaufland Moldova

„Activitățile noastre de responsabilitate socială au fost inițiate înainte de a veni pe piața din Moldova și continuă intens și acum. “Implicarea face diferența” este parte din ADN-un echipei și credem că businessul care face bine este cel mai bun business. Pentru noi, responsabilitatea socială înseamnă investiție și aici țin să menționez pilonii pe care ne construim acest demers: e vorba de protecția mediului, implicare socială, sport, sănătate, cultură. În acest sens avem o serie de campanii și proiecte derulate alături echipe locale, printre acestea aș menționa: Run for Children, Centrele maternale și sprijinul familiilor cu CCF Moldova, Prevenirea risipei de alimente cu Banca de Alimente, Spring project alături de The Moldova Project, campaniile Lalaplay, EcoȘcoala, Sădim oxigen, etc”.

Amintim că „Săptămâna Națională a Bunătății” se află la cea de-a patra ediție și este desfășurată de Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei, care întrunește 46 de organizații membre. Campania e desfășurată cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Pentru mai multe detalii despre campanie, vă rugăm să contactați Elena Nofit, comunicatoarea Centrului CONTACT și a Campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății”, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: platformappdf@gmail.com