Experți despre un an cu Guvernul Gavrilița și implementarea programului „Moldova vremurilor bune”: „Până acum, PAS nu a fost solidar cu cetățenii, cu bugetarii”, „PAS a rupt această linie de demarcație între societatea civilă și Guvern” „Acestui Guvern îi lipsește mai multă coerență și încă nu și-a stabilit prioritățile”

Cabinetul de miniștri al R. Moldova a făcut luni, 8 august, bilanțul primului an de activitate. Prim-ministra Natalia Gavrilița și miniștri au vorbit despre cum au făcut față provocărilor și au trecut în revistă realizările Guvernului. Totodată, în cadrul evenimentului de prezentare a raportului „Un an de guvernare solidară cu oamenii”, prim-ministra a menționat că „ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări”.

Asfel, Ziarul de Gardă a întrebat mai mulți experți despre ce a reușit să facă Guvernul în primul an de mandat, cum și-a îndeplinit promisiunile electorale și cum s-a schimbat viața în R. Moldova odată cu învestirea Guvernului condus de Natalia Gavrilița.

Dorin Vaculovschi, expert IDIS „Viitorul” în problemele pieței muncii și politicilor sociale, afirmă că cea mare mare realizare a Guvernului Gavrilița este, în primul rând – scoaterea din izolare internațională a țării.

Cât despre punctele slabe ale Executivului actual, expertul și-ar dori să vadă „multă vizibilitate și comunicare”.

Întrebat dacă cetățenii trăiesc mai bine după un an, expertul a afirmat că acest lucru nu a fost posibil, în primul rând, din cauza crizei energetice.

„În situația în care prețurile la resursele energetice cresc, clar lucru că aceasta va declanșa anumite procese inflaționiste. După cum știți, care mai mare inflație din țările din regiune a fost înregistrată în R. Moldova, deoarece noi am moștenit o conjunctură economică, suntem o economie vulnerabilă. O economie sănătoasă nu se creează timp de un an de zile (…) Nu putem să spunem că veniturile populației nu au crescut. Guvernarea este interesată de creșterea bunăstării. Dar trebuie să vedem ce facem cu provocările, care sunt mai mult de ordin extern decât de ordin intern. Aceste provocări trebuie privite ca un șoc la care noi trebuie să facem față, fiindcă șocul, de regulă, este de scurtă durată – un an, maxim doi, dar apoi totul va reveni la normal, la fel cum a fost cazul prețurilor la carburanți. Noi trebuie să fim toleranți (…). Dacă noi acum am începe să facem proteste, ne-am întoarce înapoi la o situație mult mai deplorabilă, la o subdezvoltare și la o economie de subzistență, ceea ce va genera în continuare exodul tinerilor din R. Moldova și subminarea dezvoltării economice”, spune Vaculovschi.

Pe de altă parte, expertul economic Viorel Gîrbu notează drept „o realizare” schimbările de cadre din instituțiile publice, ceea ce, potrivit lui, poate fi privită ca o „reformă instituțională”.

„Totuși, în partea de reforme, PAS nu s-a manifestate foarte pregnant, nu am văzut anumite reforme dramatice, care într-adevăr să justifice agenda sau mesajul electoral cu care a venit anterior. Până a ajunge la putere, argumenta că totul este rău și corupt, dar ce a făcut PAS pentru a combate aceste scheme, nu este clar, îmi este greu să vin cu exemple concludente în acest sens. În principiu, PAS și-a pus controlul asupra tuturor autorităților. Eu mă așteptam să procedeze cum a făcut Saakașvili când a ajuns la putere. Să facă o reformă rapidă, timp de jumătate de an, care să fie diferită față de experiența anterioară a R. Moldova”, afirmă Viorel Gîrbu.

Potrivit expertului, deocamdată reformele sunt „cosmetice”, cu reorganizări și oameni noi, dar acesta subliniază că reorganizarea nu are sens în sine, dacă nu produce rezultate.

Expertul a criticat și componența Executivului, care, potrivit lui, și-ar fi luat un „alai” de reprezentanți ai societății civile, lucru care ar fi înclinat discursul public în favoarea guvernării.

Un altă dimensiune problematică, potrivit expertului, rămâne accesul la date. Acesta susține că PAS nu a crescut transparența gestiunii bugetare.

Expertul în politică, Veaceslav Berbeca declarară că primul an de mandat al Guvernului Gavriliță a fost dificil „fiindcă peste criza energetică s-a suprapus războiul din Ucraina, iar acum inflația”. Totuși, expertul amintește despre „multele promisiuni electorale”, care nu au „prea ajutat cu atâta probleme”.

Pe de altă parte, expertul atrage atenția că „sunt un șir de probleme care trebuiesc rezolvate”.

Membrii Guvernului R. Moldova, condus de Natalia Gavrilița, au prezentat luni, 8 august, raportul unui an de activitate, intitulat „Un an de guvernare solidară cu oamenii”. Prim-ministra Natalia Gavrilița a vorbit despre realizările guvernului pe care-l conduce și despre planurile asupra cărora se lucrează. De asemena, membrii Cabinetului de miniștri au vorbit despre succesele pe fiecare domeniu în parte și despre proiectele de viitor.

În debutul ședinței de la Guvern, prim-ministra Natalia Gavrilița a menționat că Guvernul are pârghii limitate în fața crizelor din țară deoarece acestea ar fi „de natură globală”. Gavrilița repetă că „ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări pentru care ne pregătim de pe acum”.

Atunci când prețurile la energie au crescut, în toamna anului trecut, am venit cu un amplu pachet de compensare a facturilor majorate și am extins numărul beneficiarilor. Atunci când agricultorii noștri s-au aflat în dificultate, am reușit să compensăm parțial prețul la motorină și am crescut cu 60% fondul se subvenționare. Când producătorii noștri au pierdut piețe de desfacere, am obținut creșterea cotelor de export către UE pentru mai multe produse. (…) Am reușit să pornim reforma în justiție, se deblocăm asistența externă, să demarăm ample proiecte de infrastructură și dezvoltare regională. (…) Eforturile noastre au fost văzute și în afara țării. Obținerea statului de țară candidat la aderarea la UE reflectă credibilitatea de care ne bucurăm după ani de izolare diplomatică.