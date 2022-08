Membrii Guvernului R. Moldova, condus de Natalia Gavrilița, au prezentat luni, 8 august, raportul unui an de activitate, intitulat „Un an de guvernare solidară cu oamenii”. Prim-ministra Natalia Gavrilița a vorbit despre realizările guvernului pe care-l conduce și despre planurile asupra cărora se lucrează. De asemena, membrii Cabinetului de miniștri au vorbit despre succesele pe fiecare domeniu în parte și despre proiectele de viitor.

În debutul ședinței de la Guvern, prim-ministra Natalia Gavrilița a menționat că Guvernul are pârghii limitate în fața crizelor din țară deoarece acestea ar fi „de natură globală”. Gavrilița repetă că „ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări pentru care ne pregătim de pe acum”.

„Lumea de azi este foarte diferită de lumea de la momentul când am preluat guvernarea. Mulți oameni o duc foarte greu la noi în țară, iar noi avem pârghii limitate din simplu motiv că multiplele crize cu care luptăm sunt de natură globală și afectează până și cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, inclusiv țări cu mult mai bogate decât R. Moldova.

Atunci când prețurile la energie au crescut, în toamna anului trecut, am venit cu un amplu pachet de compensare a facturilor majorate și am extins numărul beneficiarilor. Atunci când agricultorii noștri s-au aflat în dificultate, am reușit să compensăm parțial prețul la motorină și am crescut cu 60% fondul se subvenționare. Când producătorii noștri au pierdut piețe de desfacere, am obținut creșterea cotelor de export către UE pentru mai multe produse. (…) Am reușit să pornim reforma în justiție, se deblocăm asistența externă, să demarăm ample proiecte de infrastructură și dezvoltare regională. (…) Eforturile noastre au fost văzute și în afara țării. Obținerea statului de țară candidat la aderarea la UE reflectă credibilitatea de care ne bucurăm după ani de izolare diplomatică.

(…) Nu suntem rupți de realitatea, am efectuate vizite în teritoriu. (…) Știm că prin măsurile pe care le-am dispus nu am putut lua cu totul povara facturilor mai mari sau a prețurilor crescute pentru bunuri de primă necesitate de pe umerii celor mai vulnerabil. (…) Da, ne așteaptă o iarnă grea cu multe încercări pentru care ne pregătim de pe acum”, a spus Gavrilița.

Principalele declarații ale reprezentanților ministerelor, despre realizări și planuri

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu

„Cea mai importantă și istorică realizare din ultimul an a fost obținerea statutului de candidat de aderare la UE, oferit țării noastre. Nu a fost un lucru simplu, nu a fost un lucru garantat pentru țara noastră. S-a muncit enorm pentru a plasa R. Moldova pe acest făgaș ferm de aderare la UE.

(…) Un obiectiv cheie pentru politica noastră externă ține de interacțiunea cu cetățenii noștri de peste hotare, cu diaspora. Facem acest lucru prin mai multe direcții de acțiune. În primul rând, continuăm să fortificăm baza legală care facilitează viața cetățenilor noștri prin semnarea mai multor tipuri de acorduri: de protecție socială, de recunoaște a permiselor de conducere, de recunoaștere a actelor de studii.

(…) În câteva săptămâni vom prezenta un sistem unic de rezervări online pentru ca cetățenii să își poată face programări la consulate. Am elaborat un soft e-consulat, care urmează să fie lansat anul viitor”, a declarat ministrul Nicu Popescu.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu

„Se lucrează la strategia energetică pentru anul 2050. În toamnă vom avea primul concept pentru strategia energetică. Un alt element important este că noi ne dorim diversificare. Nu mai putem fi o țară dependentă de o singură rusă energetică. (…) Ne pregătim de iarna care vine, toată lumea înțelege că va fi o iarnă complicată și noi nu ascundem acest lucru. Pentru asta am semnat un acord de împrumut cu BERD, în valoare de 300 de milioane de euro, care să ne permită să creăm stocuri suplimentare de gaze și să avem resurse să achiziționăm gaze în situații de urgență. (…) Lucrăm la modul cel mai serios pentru reabilitarea aeroportului de la Mărculești și în scurt timp vom prezenta un raport în acest sens. (…) Lucrăm la codul urbanismului și-l vom lansa în toamnă pentru consultări publice.

(…) Noi am ieșit cu acest program (de reducere a consumului de gaze naturale n. r.) nu pentru a speria, nu pentru a crea panică, ci pentru a fi pregătiți. Avem o situație în care furnizorul, cu care avem un contract pe cinci ani, deja a redus sau a sistat livrările de gaz către foarte multe țări europene, mult mai bogate și mai puternice decât R. Moldova. (…) Este corect față de cetățeni ca noi să avem acest plan de contingență, indiferent de scenariul care ar putea să fie. (…) Nimeni nu-și dorește ca învățământul să treacă la online. În perioada următoare, în septembrie-octombrie, toți copiii vor merge la școală fără niciun fel de învățământ online. Credem că și în noiembrie la fel. S-ar putea să apară o situație de criză și dacă va apărea, vom lua deciziile în funcție de situația creată. În același timp, avem foarte multe școli care nu se încălzesc la gaz și au o alternativa. Deci, acestea nu vor trece la învățământ online. Mergem cu acest plan pentru a da asigurări cetățenilor că Guvernul este pregătit să acționeze”, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian

„Pe parcursul acestui an, s-a asigurat o dinamică continuă în procesul de negocieri. Am avut 13 ședințe a reprezentanților politici de pe cele două maluri. (…) S-au reușit anumite lucruri îmbucurătoare, 350 de mii de locuitori din stânga Nistrului sunt cetățeni ai R. Moldova, acest proces de redobândire a cetățeniei R. Moldova s-a accelerat în ultimul timp ceea ce vorbește despre faptul că este un proces de reintegrare socială.

(…) În spațiul public au fost mai multe critici adresate Chișinăului de așa-zisele autorități de la Tiraspol, că am recurge la blocări. În realitate, s-au atestat anumite difuncționalități, dar închiderea tronsonului central al frontierei moldo-ucrainene și reorientarea fluxului comercial, inclusiv al regiunii transnistrene, prin punctele vamale controlate de autoritățile constituționale nu putea să nu producă și anumite sincope, care nu au fost intenționate.

(…) Am fost de două ori la Cocieri și Molovata. Am vorbit și cu administrația bacului. Subiectul a fost abordat și Bruxelles, în timpul recentei mele vizite. (….) Este un proiect prioritar pentru locuitorii de pe platforma Cocieri. Este singurul, deseori, mijloc de comunicare cu teritoriu controlat de autoritățile constituționale. Banii s-au promis, studiul de fezabilitate e practic făcut și contăm foarte mult pe faptul că în curând vom avea un feribot nou între Molovata și Cocieri. Sunt niște probleme tehnice cu privire la transportarea lui, dar asta o să soluționăm pe parcurs”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

Viceprim-ministrul pentru digitalizare Iurie Țurcanu

„Am reușit să ieftinim circa 20 de servicii publice prestate de Agenția de Guvernare Electronică. Aceste optimizări de costuri au venit datorită faptului că au fost oprite o serie de scheme de corupție în care figurau mai multe companii căpușe. Astfel, unele servicii au fost ieftinite cu până la 65%, altele sunt prestate în mod gratuit.

(…) Am dezvoltat și am pregătit pentru lansare o nouă generație de semnătură electronică mobilă. Odată ce va fi certificată de Serviciul de Informații și Securitate, va fi lansată în producție”, a declarat Viceprim-ministrul pentru digitalizare Iurie Țurcanu.

Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco

„Am asigurat protecție la trecerea frontierei pentru jumătate de milion de refugiați și în continuare avem grijă de siguranța a zeci de mii de ucraineni care continuă să se afle pe teritoriul țării. (…) Chiar dacă încă mai avem cozi la frontieră, am reușit să trecem peste criza generată de blocarea la frontieră a transportului de marfă și alimente.

(…) Am început să construim poduri, ceea ce ar însemna că sunt deja lansate negocieri pentru deschiderea a noi puncte de trecere internațională a frontierei dintre R. Moldova și România”, a declarat ministra de Interne, Ana Revenco.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu

„În ultimul an, R. Moldova s-a confruntat cu cel mai mare număr de crize de la independență. În pofida acestor dificultăți, economia națională a înregistrat progrese. Anul 2021 s-a încheiat cu o creștere de 13,9%, iar primul trimestru al anului 2022 a înregistrat o creștere, chiar dacă modestă, de 1,1% față de aceeași perioadă a anului 2021. Industria, după diminuarea de minus 10,4% din aprilie, a înregistrat o creștere de 13,2% în mai, astfel, generând o crește de de 2,6% pentru primele cinci luni ale acestui an”, a declarat ministrul Sergiu Gaibu.

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco

„În acest an am oferit independență procuraturii, procurorilor, sistemului judecătoresc. S-au intensificat investigațiile în raport cu exponenții tuturor clanurilor oligarhice. Am pornit procesul de curățare a sistemului judecătoresc, a fost constituită Comisia de „Pre-Vetting”. (..) S-a reușit alegerea unui nou procuror șef la Procuratura Anticorupție, cu experiență de procuror în SUA, cu un istoric semnificativ în gestionarea dosarelor de corupție.

(…) Procesul de curățare a sistemului este mai complicat, am început cu „Pre-Vetting”, finalizăm până la sfârșitul anului cu organele de auto-adminsitrare, la începutul anului vom începe reforma CSJ, mai departe vom continua cu curățarea sistemului care a rămas. Mergem de sus în jos. (…) La finalul mandatului trebuie să avem tot sistemul judecătoresc și a procuraturii curățat”, a declarat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.

Secretarul general al Ministerului Finanțelor, Dina Roșca

„Se lucrează la un șir de măsuri în domeniul salarizării. din septembrie bugetarii vor resimți acele majorări de salarii. Activitățile prioritare ale Ministerului Finanțelor sunt focusate spre identificarea financiară a acelor măsuri de politici ce ar asigura implementarea programului de acțiuni pentru perioada rece a anului.

(…) Proiectul actualizat a legii salarizării credem să fie inclus în aplicare de la 1 ianuarie, dar vom merge cu acest proiect la pachet cu bugetul pentru 2023”, a declarat secretarul general al Ministerului Finanțelor, Dina Roșca.

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco

„Atunci când am venit la guvernare sistemul de sănătate era cel mai obosit, deoarece avea în spate un an și jumătate de pandemie. Am intervenit în gestionarea continuă a crizei pandemice.

(…) Am discutat cu partenerii internaționali și sunt în procesul de desfășurarea un șir de licitații care vin să propună o modernizare a întreg sistemului de sănătate”, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală

„Ministerul Educației și Cercetării a obținut un grant de cinci milioane de dolari de la Fondul de Multiplicare al parteneriatului Global pentru Educație ca suport pentru realizarea programului strategiei pentru provocarea educației pentru anul 2030. De asemenea, a fost dublată compensația unică pentru cadrele didactice și de conducere din învățământul general.

(…) Datele pe care le deținem arată că în acest an avem o admitere mult mai bună, în special la universitățile mai puternice. Specialitățile viitorului s-au bucurat de o mare popularitate”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari

„Pentru iarna următoarea am pregătit un nou mecanism de distribuție echitabilă a compensațiilor la energie. Am creat fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Acum pregătim sistemul informațional care va fi lansat în octombrie. În el vom colecta date pentru a oferi iarna următoare compensații direct în factură, cum a fost și iarna trecută, dar pe niște criterii mult mai echitabile, în funcție de dinamica preșurilor la energie.

(…) Oamenii se vor înregistra pe o platformă, platforma va calcula, în funcție de datele pe care le va acumula, categoria de vulnerabilitate și compensațiile vor fi oferite în funcție de categorie. (…) Am spus că vom acorda compensație țintit, dar vom acorda în funcție de preț la marea majoritate a populației. Oamenii nu trebuie să-i facă griji că nu vor primi compensații ”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan

„În domeniul artei și industriei creative au fost câteva inițiative legislative, care s-au fructificat în aprobarea unor modificări legislative. (…) Ministerul se află în plină elaborare a regulamentului pentru Voucherul cultural, pentru care, în acest an, sunt prevăzute în bugetul ministerului 10 milioane de lei. Am introdus noțiunea de „case de cultură” în legea culturii.

(…) Filarmonica Națională este un proiect de suflet nu doar al Ministerului Culturii, dar și a întregii societăți. (…) Pe durata acestui an, cu toate problemele care au fost, nici pe o clipă nu am scăpat ideea construirii unei noi Filarmonici în Chișinău”, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea

„Dimensiunea învățământului agricol în R. Moldova în ultimii era era într-o decădere toată și reforma pe care a inițiat-o Ministerul învățământului a venit să rezolve o problemă imediată: stoparea decăderii și distrugerii învățământului agricol din R. Moldova. Lucru care s-a făcut prin transferarea Universității agrare, a celor trei facultăți, la Universitatea Tehnică”, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea.

Secretara de stat la Ministerul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov

„În acest an am creat, pentru prima dată, mecanismul se susținere financiară din bugetul de stat a ariilor naturale protejate de stat, Am reușit pe parcursul mai multor ani să creăm aceste arii, dar de regulă ele erau mai mult declarative decât funcționale. Acum 11 milioane alocate pentru dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat.

(…) Am reușit să elaborăm planul de acțiuni pentru restabilirea lacului Beleu, unicul lac natural pe care-l avem în R. Moldova. Suntem în proces de a lansat acțiunile de decolmatare pentru gârlele satului Beleu”, a declarat secretara de stat la Ministerul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi

„Ministerul Apărării continuă procesul de reorganizare a Armatei Naționale. (…) Începând cu 15 august curent, militarii moldoveni vor participa în cadrul misiunii de menținere a păcii din Liban. De asemenea, am început negocierea cu UE privind participarea la misiunea din Bosnia şi Herțegovina și am pregătit un contingent de geniști pentru posibila Detașare în Ucraina pentru misiuni umanitare de deminare.

(…) Crearea condițiilor bune de trai pentru militarii și civilii care activează în cadrul sistemului de apărare constituie o prioritate pentru Ministerul Apărării”, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

La 6 august 2021, la Președinție, a avut loc ceremonia de învestire a Guvernului condus de Natalia Gavrilița. Atunci Guvernul Gavrilița anunța că, în primele luni de mandat, va prioritiza patru direcții de activitate: gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19, demararea reformei justiției și pachetul anti-corupție, creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile și restabilirea finanțării externe.

