EXPERȚI De ce radarele din dotarea Armatei Naționale nu au interceptat drona rusească depistată la Chișinău

Incidentul care a avut loc marți, în care o dronă rusească a fost depistată, la Chișinău, în perimetrul unui centru comercial din sectorul Ciocana, a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea radarelor din dotarea Armatei Naționale de a detecta astfel de aparate de zbor. Ziarul de Gardă a consultat câțiva experți, care au explicat în ce măsură radarele respective pot detecta și nimici dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării noastre.

Miercuri, 20 noiembrie, după ședința Guvernului, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că radarele pe care le are în dotare Armata Națională nu pot detecta și distruge dronele care cad pe teritoriul Republicii Moldova. Experții consultați de Ziarul de Gardă însă îl contrazic.

Artur Leșcu, expert în domeniul militar la comunitatea WatchDog, susține că radarul modern pe care Republica Moldova îl are în dotare este capabil din punct de vedere tehnic să detecteze chiar și obiecte de dimensiunile pe care le au dronele depistate de curând. „Radarul acesta este un utilaj modern, de ultima generație, care poate percepe diferența între o pasăre și un obiect mecanic, indiferent din ce material e construită drona”, a precizat Leșcu.

Și fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuță, spune că radarul modern din dotarea Armatei este în măsură să detecteze drone de tipul celei depistate la Chișinău. Expertul presupune că radarul s-ar putea să nu fi funcționat în momentul survolării spațiului nostru aerian de către drona rusească. „Radarul în cauză poate depista dronele, de la cele mai mici altitudini, chiar cele mai mici drone, în special acestea, care sunt mulajuri. Am doar o singură explicație de ce nu a fost depistată de data asta – pentru că radarul în cauză ori nu funcționa la momentul dat, ori era în altă parte, fiindcă radarul pe care l-am cumpărat noi poate să fie mobil și poate fi transportat dintr-o parte în alta. Faptul că unii demnitari spun că radarul nu poate depista dronele nu este corect”, consideră fostul ministru al Apărării.

Dumitru Mînzărari, expert în securitate și lector la Colegiul Baltic de Apărare, explică faptul că radarele din dotarea Armatei Naționale doar detectează obiectele aeriene, dar nu le interceptează și nu le distruge. „Din acest motiv, chiar dacă R. Moldova are radare, putem doar «să vedem» mai bine spațiul aerian. Iată de ce nu e de mirare că în ultimul incident drona a ajuns până la Chișinău”, subliniază expertul.

Și Vitalie Marinuță consideră că sistemul de comandă și control, care vine la pachet cu radarele, este unul învechit: „Acele 16 secunde pe care le avem pentru a depista, identifica, intercepta și nimici, dar și pentru a informa cetățenii sunt insuficiente. Ele ajung doar pentru a vedea că este drona și gata”, precizează Marinuță.

De ce fel de aparataj este nevoie pentru protejarea spațiului aerian al R. Moldova

Pentru a-și putea proteja bine spațiul aerian, o țară are nevoie de drone pentru observare, de sisteme de rachete sol-aer sau anti-aeriene, pentru distrugerea obiectelor aeriene neautorizate și/sau de aeronave militare, pentru interceptarea obiectelor aeriene neautorizate, explică Dumitru Mînzărari. „Adițional, pentru drone mai există sisteme de luptă radio-electronică, care pot distruge conexiunea dronelor cu operatorul, dar acestea ar putea fi mai puțin eficiente contra dronelor kamikadze – așa-numitele muniții «hoinare».”

Și Vitalie Marinuță consideră că un singur radar modern este prea puțin pentru a ne apăra spațiul aerian. „Noi am procurat un radar de 14-15 milioane de euro, însă doar unul. El are o rază de activitate de 200 de kilometri pentru depistare, 100 de kilometri pentru interceptare și 24 de kilometri înălțime. Deci, nicidecum nu poate acoperi întregul teritoriu al R. Moldova. Avem nevoie de un sistem de radare de dimensiune medie sau care lucrează la distanțe medii, din cel puțin trei, dar ar fi de dorit să fie patru radare. Respectiv, mai avem nevoie de cel puțin încă o sumă între 60 și 100 de milioane de dolari. Și atunci noi am putea să vorbim despre o posibilitate de depistare și poate de identificare a acestor ținte. Nu putem vorbi nici în acel caz de interceptare și nimicire, pentru că, pe lângă radare ar trebui să fie și un sistem de comandă și control”, explică Vitalie Marinuță.

Armata R. Moldova are în prezent 20 de radare, dar toate sunt de generaţii vechi, din anii ’60-’80 şi nu au putut detecta dronele lansate de Rusia asupra Ucrainei, dar care au deviat de la traiectoria lor şi s-au prăbuşit în R. Moldova. Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a declarat miercuri, în context, că autoritățile urmează să achiziționeze două noi sisteme de supraveghere aeriană și de distrugere a dronelor. Oficialul a adăugat că R. Moldova a alocat resursele necesare acestei achiziţii, al cărei proces este deja în derulare.

La sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, Guvernul R. Moldova a anunțat că a primit un sistem de apărare aeriană cumpărat în Franța, ca parte din efortul mai amplu de modernizare a forțelor armate pe fondul războiului din Ucraina.