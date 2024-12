Euronews Arhiepiscop, tras la răspundere pentru laudele către Putin și Călin Georgescu: „Dumnezeu l-a scos în cale”

Arhiepiscopulul Tomisului, IPS Teodosie, va fi cercetat de Sfântul Sinod în următoare ședință, pentru încălcarea repetată a hotărârilor privind campaniile electorale. Într-un interviu acordat publicației „Le Figaro”, înaltul prelat și-a arătat susținerea față de Călin Georgescu și Vladimir Putin, relatează Euronews.

Într-un interviu acordat Euronews România, IPS Teodosie a vorbit în termeni laudativi despre Călin Georgescu.

Dacă Dumnezeu l-a scos în cale. Dumnezeu l-a scos. Nici nu știam că are o asemenea priză. Am constatat după primul tur. Am cunoscut-o și pe soție, că e din Constanța, dar nu știam ce priză poate să aibă la popor”, a spus arhiepiscopul Tomisului.

În schimb, IPS Teodosie nu a recunoscut că a declarat într-un interviu acordat Le Figaro că președintele rus ar fi un pacificator și un om al împăcării.

„Am spus altă dată, dar nu acum. Am spus când s-a făcut o pomenire a eroilor. A fost motiv de pomenire a eroilor. Am spus o realitate, e ce am auzit. Când am mers la Sfântul Munte, am văzut ctitorii.