Lasconi a demontat, una câte una, declarațiile lui Georgescu: „Eu am fost corespondent de război, el nu știe cum e”. Euronews

Victoria surprinzătoare a lui Călin Georgescu în turul 1 al alegerilor prezidențiale rămâne subiectul momentului nu doar în România, mai ales că a șocat chiar și cabinetele europene. În pregătire pentru turul 2, ocupanta locului secund, Elena Lasconi, a ținut să precizeze că, deși există suspiciuni privind diverse ingerințe în campania de promovare a lui Georgescu, ea nu ar dori anularea sau repetarea alegerilor. Asta cu toate că doi candidați au cerut-o deja, scrie Euronews.



„Dacă s-ar întâmpla asta, ar fi o încălcare gravă a democrației. Deja au scos din cursă un candidat, pentru că instituțiile statului nu și-au făcut treaba înainte. Toate partidele și-au făcut calculele și nu există o problemă de soft, pentru că sunt aceleași rezultate. Fie că ne place sau nu, două milioane și ceva de români l-au votat pe Călin Georgescu.

Când o să ajung președinte, instituțiile statului cu siguranță că o să-și facă treaba. Noi nu avem, de mai bine de un an, un șef la SRI. Iar SRI se ocupă de securitatea cibernetică. Iar noi avem o grămadă de creiere în țară, care cu asta se ocupă, lucrează în IT. Nu poți să nu-ți dai seama că ceva se întâmplă în țară. Cred că a surprins pe toată lumea procentele lui Georgescu. Ultimul sondaj îl dădea cu 13 %, cu o zi înainte. Sociologii nu au anticipat așa ceva. Înseamnă că avem și partea tăcută care nu spune cu cine votează”, a spus Elena Lasconi, la Antena 1.



Ce le transmite Elena Lasconi votanților PSD

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a obținut 22,94% din voturile românilor, iar Elena Lasconi, 19,18%. În aceste condiții, în turul 2, liderul partidului AUR și-a îndemnat deja fanii să-l susțină pe Georgescu, ceea ce i-ar duce scorul undeva la 38%, dacă alegătorii își mențin decizia.

Astfel, Elena Lasconi ar avea nevoie de o susținere puternică pentru a combate un asemenea procent. În acest moment, ea are susținerea PNL, dar liberalii au doar aproximativ 9%, iar independentul Mircea Geoană, care a obținut și el 6,3%, și-a îndemnat și el electorii să o sprijine pe Lasconi.

Ar fi insuficient, așa că, vrând-nevrând, Lasconi ar avea nevoie, în mod logic, și de voturi din partea electoratului PSD. Însă cum ar face să-i convingă? Până acum, social-democrații nu au avut o poziție clară, deși unii lideri au dat de înțeles că susțin direcția pro-europeană, adică cea promovată de Elena Lasconi, și nu pe cea pro-rusă, a lui Georgescu. Lasconi le-a făcut o promisiune și tinerilor.

Elena Lasconi: „Dacă mă refer la bunicii noștri, la persoanele în vârstă, care sunt simpatizanți PSD, le-aș spune că eu voi fi președintele care îi va uni pe toți românii și care îi va respecta, voi fi cu bună credință și le voi garanta și plata lor. În momentul acesta, există 30.000 de dosare de pensii care așteaptă calcularea, pentru că nu există un soft. Dacă am spus că prima mea vizită externă va fi în Moldova, prima mea vizită internă va fi la Casa Națională de Pensii.

Dacă bătrânii noștri au cumva nepoți și copii care lucrează în România, să știe că fiecare va avea în plus de 500 lei la salariu, iar dacă are până în 21 de ani, va avea 1.000 de lei în plus pe lună. Cum? Prin tăierea taxării. Este în programul nostru. Prin reducerea cheltuielilor.

E foarte important ce alegem duminică, pentru că e super important ca președintele să aibă majoritate în Parlament. Cu o majoritate extremistă, e un mare semnal la nivelul UE și al SUA, care privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în România.



Este posibil un dialog (n.r.: cu PSD), dar trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor parlamentare. Dar atrag atenția tuturor că ne paște un foarte mare pericol acum. Trebuie să păstrăm drumul pro-european și euroatlantic, pentru că l-am câștigat din greu, pentru asta au murit oameni la Revoluție.

E foarte posibil (n.r.: un guvern de coaliție), dacă ne unim forțelor și vrem să păstrăm țara pe direcția vest. Nu știu câți își mai amintesc că au murit oameni ca să treacă Dunărea înot și să ajungă în altă țară. Îmi doresc prosperitate pentru toți românii, pace în regiune și securitate. E nevoie de un guvern, care ar fi ideal pentru mine să fie de centru dreapta, dar dacă românii vor decide altceva, voi lucra și cu ei.”

Lasconi: „Cine bagă România în război? Nu Georgescu a spus ca armata va fi obligatorie?”



Candidatul independent a făcut unele afirmații considerate grave și profund anti-occidentale. El a spus că NATO ar fi inutilă pentru noi. Când a fost dacă armata ar trebui să fie obligatorie, el a spus cu siguranță că da și a făcut trimitere la Elena Lasconi, pe care a acuzat-o că preia retorica Germaniei, referitoare la înarmare. Însă Lasconi i-a dat o replică pe măsură.

Elena Lasconi: „Liderii acestor partide și chiar contracandidatul meu nu sunt oameni antisistem, sunt oameni ai sistemului, se vede în CV-ul lor. Eu cred că, prin misticism și ură, nu faci bine poporului.

Declarația lui Georgescu, că Lasconi ar băga România în război, e la fel de ridicolă ca aceea că apa nu e H2O și că cezariana rupe firul divin. E o tehnică de manipulare, trebuie să chemați specialisit să vă spună. Eu nu am făcut o asemenea declarație. Sunt mamă de fată, dar dacă aș fi mamă de băiat, nu aș putea să gândesc vreodată că acest copil ar putea merge în război.

Noi suntem parte din NATO și Ucraina nu este. Și noi nu am putea să mergem cu trupe în Ucraina, sub nicio formă. E o minciună și o manipulare. Dar am văzut că se încearcă imposibilul când lumea a aflat deja ce manipulare a fost la aceste alegeri și ce influență rusească a fost și se încearcă cu disperare. Nu îmi e teamă de acest domn, nu mă intimidează, sunt o femeie puternică și voi fi un președinte al oamenilor, nu un președinte de sufragerie, cum am avut timp de zece ani.

Îi înțeleg foarte bine. Noi, în semn de protest, am ieșit în stradă. Și eu, în semn de protest, am reununțat la cariera mea de jurnalist încercând să schimb lucrurile și am reușit asta prin fapte, nu prin TokTok, din sufragerie. Oamenii au văzut asta. I-aș ruga să se uite la cât am avea de pierdut dacă am vota în continuare acest candidat.

Eu am avut o viață grea, m-am luptat cu viața, m-am luptat mai mult de jumătate de viață, mi-am crescut copilul singură, iar ca primar, am demonstrat că sunt printre cei mai buni primari din România. Sunt învățată de bunica mea ce înseamnă să-ți iubești aproapele, iar asta înseamnă să îi iubești chiar și dacă unii te urăsc și cred că trebuie să se schimbe în bine.

Acum cred că se folosește frica, dar de ce să nu folosim iubirea și binele? De ce să fim înverșunați și să îndreptăm românii împotriva românilor? Mai ales în momentele acestea, când trebuie să îți păstrezi calmul. Să ne unim, să nu ne uităm cu ură unii la alții. Eu îmi doresc să unesc acest popor, am făcut-o la Câmpulung, o comunitate mică, dar o să reușesc și la nivel de țară.”

Ce ar însemna prezența Rusiei la granița cu România?



În acest context, Elena Lasconi ar trebui să colaboreze și cu PSD, în eventualitatea unui guvern de coaliție. Astfel, PNL, care și-a anunțat deja susținerea pentru Lasconi, va fi partidul care va da prim-ministrul.

Elena Lasconi: „Eu nu mă sucesc, (n.r.: Ilie Bolojan rămâne propunerea ei de premier), dar e ideal să fie un guvern de centru-dreapta. Respect votul românilor, dar e important să ne păstrăm democrația și statul de drept. Și știm ce înseamnă picior de rus în România, în ultimii 250 de ani au fost vreo zece invazii. Am auzit de bunici violate, de animale omorâte, de tineri împușcați. Rusia nu se va opri și trebuie să avem o structură puternică, așa cum e NATO, care e o structură defensivă.

Ca primar, am colaborat foarte mult cu PSD, pentru că am avut un guvern PSD-PNL și a trebuit să colaborez pentru interesul comunității pe care o conduc. Am colaborat și așa voi face și ca președinte, pentru că îmi doresc o Românie pentru toți, nu doar pentru privilegiați. E dorința poporului, dacă Georgescu a fost votat de 23%, dar în turul 2 mă bazez și pe cei 77% care nu l-au votat pe el, pentru că nu e vorba de mine aici, ci de România. Românii sunt mai mult decât cifre.

Georgescu spunea că partidele sunt gloabe și că trebuie să dispară. Asta e anarhie. Așa funcționează un stat de drept, o democrație. Spre deosebire de contracandidatul meu, eu am fost în război, am fost corespondent de război, am văzut ce înseamnă să îți pierzi pruncul sau pe cineva iubit. Noi nu ne dorim să avem Rusia la granița noastră. El spunea că eu vreau să trimit tinerii la război. Eu nu am spus asta. Dar cine spunea că e nevoie de armată obligatorie? Nu el?

(n.r.: Dacă ar ieși Georgescu președinte) Cred că în toată țara vom avea proteste și nu vom mai avea mult până vom ieși din UE. Cu siguranță va cădea și bursa.

De ce a convocat Iohannis CSAT? Pentru probleme cu softul numărării voturilor. Această problemă nu a existat, nu a făcut nimeni contestație. Promovările s-au întâmplat în campanie, adică înainte de alegeri. Dar, să nu respecți votul a milioane de români, e o încălcare a democrației. Cred că înțelept ar fi să lase să se desfășoare alegerile. Tu nu respecți un vot democratic? Da, e foarte dubios, afișe fără codul acela obligatoriu, apoi fermele de troli despre care am vorbit, etc. Rugămintea mea este să nu ignorați aceste alegeri parlamentare, pentru că sunt la fel de importante ca și cele prezidențiale.”

După ce CNA a apelat la Comisia Europeană, iar președintele Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a venit rândul vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații să facă un anunț radical. El dorește ca TikTok, rețeaua prin care Călin Georgescu și-a făcut publicitate și campanie, să fie închisă pe teritoriul României.