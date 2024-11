Două persoane au fost ucise și alte șase sunt rănite după ce un adolescent a deschis focul în centrul orașului Orlando

Două persoane au fost ucise și alte șase sunt rănite după ce un adolescent a deschis focul în două locații din centrul orașului Orlando din SUA, unde mai mulți oameni s-au adunat pentru a sărbători Halloween-ul, scrie CNN.

Un suspect în vârstă de 17 ani a fost arestat, a declarat șeful poliției Eric Smith, la o conferință de presă. Victimele au vârste cuprinse între 19 și 39 de ani, potrivit poliției americane. Două dintre cele șase victime supraviețuitoare sunt spitalizate în stare critică, dar stabilă, a declarat purtătorul de cuvânt al Orlando Regional Medical Center, Marlei Martinez, pentru CNN.

#BREAKING MULTIPLE INJURED IN #FLORIDA MASS SHOOTING#Orlando police swarmed downtown after reports of a mass shooting while hundreds of people were celebrating #Halloween.

Authorities confirmed several people were injured but haven’t released details on casualties or suspects. pic.twitter.com/Y88LB5eZTd