DOC/ Sistemul GPS, dispărut din troleibuzele din Chișinău în prag de dare în exploatare. Agentul economic și municipalitatea nu se înțeleg la bani

Troleibuzele și autobuzele din Chișinău nu mai pot fi văzute în timp real pe harta serviciului online Eway.md, o platformă pe care chișinăuienii puteau urmări circulația transportului public. Se întâmplă după ce dispozitivele GPS au fost deconectate de către operatorul de telefonie mobilă la 8 octombrie, la solicitarea firmelor care prestau acest serviciu, pe motiv că municipalitatea nu și-a îndeplinit obligațiile financiare contractuale. Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) resping, însă, acuzațiile și spun că firma responsabilă de implementarea proiectul de monitorizare a troleibuzelor prin dispozitive GPS („Dekart”) nu ar fi reușit la timp să dea în exploatare sistemul și i s-a pus la dispoziție 2 săptămâni pentru a repara lacunele. Cât privește compania responsabilă de implementarea sistemului GPS în autobuze („Media Security”), cei de la Î.M Parcul Urban de Autobuze spun că duc tratative de soluționare a problemei apărute, la fel, din cauza banilor.

La 6 octombrie compania „Dekart”, responsabilă de montarea și monitorizarea sistemului GPS pe 350 de troleibuze, a expediat o scrisoare în care îi informa pe viceprimarul responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană al municipiului Chișinău, Victor Chironda, și conducătorul ÎM „Regia Transport Electric”, Dorin Ciornîi, despre decizia de sistare a dispozitivelor GPS, dacă municipalitatea nu își va îndeplini angajamentele financiare până la 8 octombrie. Aceștia își argumentează decizia prin faptul că, până la moment, au suportat cheltuieli suplimentare din cauza diferențelor dintre condițiile de exploatare descrise în caietul de sarcini și condițiile reale, vandalizarea de către angajații RTEC a mai multe trackere din troleibuze, dar și faptul că Regia ezită să ia în primire sistemul, iar asta face ca hostingul și cartelele SIM să fie achitate în continuare de companie, generând-ui pierderi.

Tot la 6 octombrie compania „Dekart” a cerut operatorului de telefonie mobilă să deconecteze, începând cu 8 octombrie, cartelele din dispozitivele GPS.

Reprezentanții companiei ne-au spus că din 27 iulie, când au notificat Regia despre mai multe acte de vandalism a tracking-urilor din troleibuze, aceștia au evitat să răspundă la apeluri până la 30 septembrie, cu 6 zile până la termenul în care sistemul trebuia să fie dat în exploatare. Atunci a fost convocată o ședință online la care au participat reprezentanții companiei, RTEC și Victor Chironda. Reprezentanții Primăriei au notificat firma că nu va fi plătită pentru serviciul c, întrucât acesta nu ar fi fost dus la bun sfârșit și i s-a pus la dispoziție 2 săptămâni pentru a remedia lacunele. Între timp, compania a lansat scrisoarea din 6 octombrie, fără a primi, până în prezent, un răspuns din partea municipalității.

Ce este în neregulă cu GSP-urile?

„Dispozitivele funcționează în baza unor parametri tehnici. Dacă într-o priză pe care scrie 220 V pui un dispozitiv compatibil doar cu o rețea de 120 V acest dispozitiv va arde. În caietul de sarcini sunt descriși parametrii tehnici compatibili cu sistemul de monitorizare. În practică, însă, s-a demonstrat că în troleibuze sunt altfel de condiții. O parte din dispozitivele instalate au ars și RTEC nu vrea să își asume aceasta. Cei de la RTEC spun că noi nu am fi instalat toate dispozitivele, însă, problema are rădăcini mult mai adânci. După ce am început procesul de instalare, RTEC ne-a oferit alte specificații despre montare, alți parametri tehnici. Ne-am conformat și am dezasamblat o parte din dispozitive, pentru a le configura conform noilor parametri. Aici am suportat cheltuieli suplimentare. Acest lucru putea fi evitat dacă RTEC scria din start în caietul de sarcini parametrii corecți. Chiar și după modificările făcute, am constat că nici de această dată parametrii nu corespund”, ne-a declarat reprezentantul companiei Dekart.