DOC/ Medicii reanimatologi din cadrul IMU semnalează despre reducerea „considerabilă” a salariilor. „Este o lovitură puternică pentru sistemul de sănătate al țării și distruge ultimele speranțe ale medicilor onești”

„Reducerea substanțială a salariului este o lovitură puternică pentru sistemul de sănătate al țării și distruge ultimele speranțe ale medicilor onești”, se arată într-o scrisoare semnată de medicii reanimatologi din cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU), care semnalează despre reducerea „considerabilă” a salariului medicilor din secția de reanimare, dar și despre alte posibile micșorări. În scrisoarea adresată autorităților, angajații din sistemul medical îndeamnă autoritățile competente să facă tot posibilul pentru păstrarea echității în sistemul de salarizare a medicilor.

Într-o scrisoare care datează din 11 mai, semnată de 19 medici din cadrul IMU, care luptă în prima linie cu virusul Covid-19, angajații medicali se arată indignați de reducerea „neîntemeiată și considerabilă” a salariului medicilor din secția reanimare, dar și semnalează despre alte posibile micșorări salariale. În acest context, medicii au venit cu o scrisoare în adresa autorităților.

„Acum un an, subsemnații ne-am antrenat în adevăratul război cu noul tip de virus Covid-19. respectând jurământul dat, am intrat în luptă fără reținere și condiții. Lăsând departe soții și soțiile, copiii și părinții, ne-am desprins de viața obișnuită, ca să ne facem datoria față de societatea noastră. Ne-am dedicat total unicului scop – salvării vieților a sute de oameni! Fiecare viață salvată o adăugăm la bucurie, cele pierdute – la tristețe și amărăciune. În această perioadă dificilă, statul a intervenit neașteptat cu o majorare a salariului subsemnaților. Da, salariul mărit nu concurează cu cel oferit în Europa sau România pentru aceeași muncă. Nici măcar nu întrece venitul unei manichiuriste sau vânzătoare într-un mall din R. Moldova. Însă, chiar și în așa cuantum, a fost o motivație în plus pentru continuarea conștiincioasă a muncii noastre. Reducerea substanțială a salariului este o lovitură puternică pentru sistemul de sănătate al țării și distruge ultimele speranțe ale medicilor onești. Efortul depus pentru realizarea misiunii noastre este enorm și rezultatele – pe măsură! De aceea, folosind această metodă, atragem atenția autorităților competente de a face tot posibilul pentru păstrarea echității în sistemul de salarizare a medicilor, fapt ce va determina învingerea definitivă a virusului Covid-19 și salvarea vieților omenești”, au scris medicii.