Reacția IMU la scrisoarea medicilor reanimatologi, în care semnalează despre reducerile salariale „considerabile”

„Nu e vorba de micșorarea salariului. Salariul care este prevăzut în conformitate cu legislația în vigoare a fost achitat”, precizează Mihail Ciocan, directorul Institutului de Medicină Urgentă (IMU), cu referire la scrisoare medicilor reanimatologi, în care atenționează asupra reducerilor salariale „considerabile”. Solicitat de Ziarul de Gardă, directorul instituției explică că, de fapt, salariile personalului medical din secția reanimare a fost redus din contul adaosului suplimentar alocat, de la începutul pandemiei, din contul instituției medicale.

Mihail Ciocan, directorul IMU, susține salariile personalului medical din cadrul secției de reanimare au fost reduse din contul unor alocări suplimentare oferite de instituție. Astfel, în contextul în care, la moment, instituția medicală înregistrează datorii, Consiliul de Administrare a IMU a luat decizia de a micșora cu 75% adaosul salarial oferit medicilor pe timp de pandemie din contul instituției.

„La începutul pandemiei pentru a motiva doctorii, asistenții medicali și infermierii care lucrează în secția reanimare Covid-19, unde într-adevăr era mare, noi am decis, la Consiliul de Administrare, să alocăm, pe lângă ceea ce a dat statul 100% adaos la salariu pentru doctorii care lucrează cu Covid-19, să le mai dăm din sursele IMU, de fapt, preluate de la indicatorii de performață de pe alte secții, încă 100%. Deci ei, din aprilie până în aprilie anul acesta, pentru norma norma de lucru pe care o făceau ei, primeau 300%, trei salarii, la doctorii asta ar fi între 40-50 de mii de lei. Și acum, noi, evident că am intrat și în niște datorii și ca să micșorăm aceste datorii s-a decis, iarăși la Consiliul de administrare, că vom motiva acești doctori care sunt antrenați în secția reanimare cu Covid, dar numai cu 35%, adică am micșorat de la 100% la 35%. Ei acum au primit salariul 235% față de normă”, a explicat Mihail Ciocan.