DOC „A început să se plângă de dureri puternice în stomac”. Documente oficiale obținute de The Insider confirmă că Navalnîi a fost otrăvit în închisoare

Publicația The Insider a obținut acces la sute de documente oficiale referitoare la moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi în colonia penală din nordul îndepărtat al Rusiei, la 16 februarie 2024. Oficial, decesul lui Navalnîi a fost atribuit unor cauze naturale, iar Comitetul de Investigații al Rusiei a declarat în iulie că acest caz „nu are un caracter penal”. Cu toate acestea, conținutul documentelor aflate în posesia The Insider demonstrează că autoritățile ruse au eliminat în mod constant referirile la simptomele de care suferea Navalnîi – simptome care nu se potriveau cu cauza oficială de deces a statului rus. După cum confirmă experții medicali, aceste simptome indică în mod clar că Navalnîi a fost otrăvit.

Dosarele la care a obținut acces The Insider conține două versiuni ale unui document semnat de investigatorul rus Alexander Varapaev. Documentul în cauză se referă la decizia Comitetului rus de anchetă de a nu deschide un dosar penal în legătură cu moartea, la 16 februarie 2024, a lui Navalnîi.

O primă versiune a deciziei lui Varapaev descrie simptomele lui Navalnîi după cum urmează:

„La 16.02.2024, condamnatul A.A. Navalnîi a simțit o înrăutățire bruscă a stării sale de sănătate în timp ce se afla în curtea de exerciții nr. 2 a EPKT (unitate de cazare unificată de tip celulă), despre care l-a informat pe ofițerul de serviciu al instituției, care l-a scos pe acesta din incinta curții de exerciții în incinta secției nr. 4 a EPKT. Acolo, condamnatul A.A. Navalnîi s-a întins pe podea și a început să se plângă de o durere ascuțită în zona abdominală; a început ejecția reflexă a conținutului stomacului, a avut convulsii și și-a pierdut cunoștința, fapt care a fost raportat imediat personalului medical al instituției corecționale.”

Sursa: The Insider

Simptomele descrise de Varapaev sunt în concordanță cu cele care ar fi fost de așteptat dacă Navalny ar fi fost otrăvit. Cu toate acestea, într-o versiune ulterioară și finală a aceleiași decizii, toate mențiunile privind durerile abdominale, vărsăturile și convulsiile au fost eliminate.

Sursa: The Insider

The Insider are la dispoziție un alt document important – un inventar al „obiectelor confiscate” luate de la locul morții lui Navalnîi. Lista include „mostre de vomă”, despre care documentul indică faptul că au fost prezentate pentru examinare. Cu toate acestea, nici faptul examinării, nici vărsăturile lui Navalnîi nu au fost niciodată raportate oficial.

Sursa: The Insider

Potrivit medicului de urgență Alexander Polupan, care l-a tratat pe Navalnîi în Spitalul Orășenesc nr. 1 din Omsk după otrăvirea cu Novicok în 2020, simptomele observate de cadrele medicale în cazul decesului lui Navalnîi în închisoare în 2024 nu se potrivesc cu diagnosticul declarat oficial.

„Cauza oficială a decesului – o tulburare de ritm cardiac – nu ar explica în niciun fel simptomele descrise în raport: dureri abdominale acute, vărsături sau convulsii. Aceste simptome nu pot fi explicate decât prin otrăvire. Intervalul scurt dintre durerea abdominală și convulsii sugerează posibilitatea expunerii la un agent organofosforic, de exemplu – aceeași clasă de substanțe ca Noviciok, dar în acest caz este posibil să fi fost aplicat intern și nu topic.” Alți medici intervievați de The Insider sunt de acord cu concluziile lui Polupan.

Alte dovezi, deși indirecte, ale utilizării unei substanțe otrăvitoare pot fi observate în reticența autorităților de a elibera cadavrul lui Navalnîi timp de mai multe zile după moartea acestuia, împreună cu refuzul lor de a permite o examinare independentă a probelor biologice.