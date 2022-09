Deputata „ȘOR” Marina Tauber rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis parțial cererea procurorilor de prelungire a măsurii preventive

Deputata și vicepreședinta partidului „ȘOR”, Marina Tauber, vizată în două cauze penale pornite pe faptul „acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat” și falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii, rămâne în acest la domiciliu pentru încă 20 de zile.

În acest sens, miercuri, 28 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a decis acceptarea parțială a solicitării procurorilor de prelungire a măsurii preventive de arest la domiciliu aplicat deputatei Tauber.

Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de procurorul general interimar, Dumitru Robu, care a menționat că acuzatorii au cerut prelungirea cu 30 de zile a arestului la domiciliu în privința Marinei Tauber, iar „procurorul va depune recurs”.

„Mâine, fac 70 de zile de când am fost arestată. Am stat, în total, 54 zile în închisoare. În toată această perioadă, ceea ce am trăit nu poate fi numit altfel decât un atac asupra vieții mele și asupra securității mele. Eu, Ilan Șor, Partidul „ȘOR”, nu am ieșit niciodată din cadrul legal. Este un dosar politic sută la sută”, a declarat deputata după ședința de judecată.