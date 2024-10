Declarațiile unui cetățean moldovean, stabilit de mai mulți ani în Canada, care a votat prin corespondență la prezidențiale și referendum

Moldovenii stabiliți în Canada au dat startul votării prin corespondență. Cezar Gurulea, stabilit împreună cu familia sa de mai mulți ani în această țară, a declarat pentru Ziarul de Gardă că nu a întâmpinat dificultăți în timpul acestei proceduri și consideră că participarea la alegerile prezidențiale și la referendumul privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană (UE) reprezintă o sarcină importantă pentru fiecare dintre noi.

Bărbatul a explicat pașii cu privire la procedura de vot prin corespondență.

„Am văzut anunțuri ale Ambasadei R. Moldova în Canada, dar și anunțuri pe internet despre site-urile unde trebuie de înregistrat și ce trebuie de făcut. M-am înregistrat foarte simplu. Am completat un formular, iar după aceasta a fost confirmată înregistrarea printr-un e-mail. Ulterior am obținut confirmarea că urma să primesc plicul. Săptămâna trecută am primit un plic în care se regăseau alte două plicuri, pentru două tururi. Într-un plic erau formularele pentru referendum și prezidențiale, iar în al doilea doar pentru prezidențiale (…).