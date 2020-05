De Ziua Presei: ZdG abonează gratuit lucrătorii medicali

Astăzi, 3 mai 2020, este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei. În condiții normale, am fi ieșit la un protest pentru accesul la informație, iar după aceasta – am fi servit o cafea cu prăjituri în redacție. În acest an, însă, totul e diferit. Chiar dacă presa independentă a fost mereu în prima linie, în acest an există o categorie profesională care petrece zile și nopți pe frontul sănătății publice, în condiții dificile, într-un mediu plin de riscuri.

De regulă, în această zi, o parte a societății care apreciază efortul presei, ne adresează cuvinte frumoase, iar unii oameni decid să se aboneze sau să doneze abonamente. Am mulțumit întotdeauna cu pietate pentru orice formă de sprijin, dar azi îndrăznim să rugăm audiența noastră să facem împreună mai mult.

Astăzi, ZdG a decis să ofere abonamente la ediția tipărită a ZdG pentru toți lucrătorii medicali care doresc să primească ziarul acasă. Vom oferi abonamente gratuite atât medicilor, cât și asistenților medicali, infirmierelor, șoferilor de pe ambulanțe, voluntarilor sau stagiarilor implicați în deservirea medicală a cetățenilor.

De ce facem acest lucru? Va schimba oare acest ziar în bine viața lucrătorilor medicali? Răspunsurile sunt simple: un ziar care scrie despre corupție și drepturile omului nu te face nici bogat, nici vesel, nici nu te scapă de pandemie. Dar acest ziar oferă informații de interes public, iar abonamentul în dar le va crea lucrătorilor medicali sentimentul că nu sunt singuri, nu sunt uitați. Cu atât mai bine că atunci când îl voi răsfoi, vor întâlni în pagini istorii interesante cu colegi de-ai lor din R. Moldova, din diasporă, dar și multe alte informații.

Dacă sunteți lucrător medical (medici, infirmiere, șoferi de ambulanță, asistenți, voluntari, stagiari) sau dacă dvs cunoașteți pe cineva dintre ei care ar dori să primească ZdG, trimiteți un mesaj la zdg.abonare@gmail.com, în care indicați: numele persoanei care ar trebui abonată, localitatea, strada, apartamentul, și instituția la care lucrează.

Prieteni, redacția are resurse limitate, dar am vrea să oferim ZdG tuturor doritorilor din sistemul de sănătate. Știm că sute de mii de oameni citesc textele noastre pe www.zdg.md în fiecare lună (în aprilie am avut 900.000 de vizitatori unici pe site) pe gratis și noi apreciem asta. Dacă vreți să contribuiți la acest proiect al nostru, vom aprecia și mai mult. Ca să vă implicați la abonarea lucrătorilor medicali, intrați pe www.abonare.md și donați unul sau mai multe abonamente, iar noi le vom distribui conform listei de așteptare:

Campania de abonare a lucrătorilor din sistemul medical va dura pe toată durata lunii mai, iar la finele lunii redacția va prezenta un raport, prezentând numărul abonaților, numărul de abonamente donate și suma cheltuită.

Mulțumim tuturor lucrătorilor medicali pentru profesionalism și dedicație, mulțumim anticipat tuturor participanților la campanie.