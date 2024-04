De la 0 la 10, cum evaluați răspunsul statului în speța IGP la cazul omorului Anei-Maria? Ce răspuns oferă șeful IGP

Cazul Anei Maria, tânără de 19 ani, însărcinată, care a fost răpită și ucisă cu cruzime, a ajuns în Parlament. Astăzi, 30 aprilie, în incinta Legislativului au loc audieri publice privind răspunsul sistemic al statului la cazuri de violență excepțional de grave și măsurile întreprinse pentru protecția femeilor și fetelor în R. Moldova.

La deschiderea audierilor, vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, l-a întrebat pe șeful Inspectoratului General de Poliție cum apreciază răspunsul statului la cazul omorului de la Telenești.

În replică, Viorel Cernăuțeanu a enumerat mai multe carențe legislative.



„Zilnic, în R. Moldova, Poliția este sesizată de 5-10 ori despre dispariția minorilor și este obligată să răspundă imediat pentru identificare, localizare și readucerea minorilor în familie sau în centrul de unde au plecat. Cu regret, trebuie să remarc că pârghiile legale pe care le avem la ziua de astăzi, nu sunt cele mai favorabile. Astfel, ajungem la concluzia că prin intermediul unor platforme cu care poliția a semnat acorduri, de exemplu Facebook, ne oferă mai multe posibilități, decât ne oferă pârghii legale în R. Moldova”, a declarat Cernăuțeanu.

Șeful IGP a precizat că poliția a intervenit prompt, dar a obținut cu greu informații de la instituțiile din Orhei.

„Incidentul a avut loc în seara de 12 aprilie. Poliția a fost sesizată după miezul nopții, după orele 12. Imediat după ce prietenul Anei Maria a sesizat poliția, un echipaj al poliției a mers imediat la fața locului, pentru a vedea circumstanțele. După care, după orele 3 noaptea, a fost depusă plângerea oficială. Ca urmare a acesteia s-au întreprins o serie de acțiuni. Eu înțeleg că de multe ori societatea așteaptă să vadă poliția, de ce nu caută, de ce nu întreprinde nimic. Eu vreau să vă asigur că au fost întreprinse absolut toate acțiunile. Cu regret, am avut acces la foarte puține sisteme, înregistrări…, deoarece cumva am fost limitați în raionul Orhei. Mai mult ca atât, reieșind din situația care a fost pe speța în cauză, cumva toată atenția a fost focusată pe raionul Orhei, deoarece mijlocul de transport a fost acolo, crima a fost acolo și orientările au fost în acea rază. Mai mult decât atât, în prima fază, când a fost identificat mijlocul de transport la două zile, reieșind din analizele care au fost, am duși și aici într-o altă paralelă, inclusiv de apropiații Anei-Maria.