Cum ne gestionăm rațional bugetul personal? Recomandările specialiștilor din cadrul BNM

Nu știi cum să îți gestionezi bugetul personal cu folos și într-un mod rațional? Banca Națională a Moldovei a publicat un comunicat informativ care să ajute cetățenii în acest sens.

Bugetul personal sau bugetul familiei reprezintă totalitatea veniturilor și a cheltuielilor efectuate într-o perioadă de timp. Orice buget include următoarele etape: i) elaborarea unui plan de venituri și cheltuieli pentru o anumită perioadă de timp, ii) colectarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor, iii) verificarea veniturilor obținute și a cheltuielilor efectuate, adică executarea bugetului.

Astfel, bugetul personal îndeplinește două funcții principale.

Un buget poate fi deficitar, echilibrat sau excedentar. Bugetul se numește deficitar atunci când cheltuielile totale depășesc veniturile totale în perioada de raportare. Echilibrat este atunci când cheltuielile totale sunt egale cu veniturile totale în perioada de raportare. Excedentar este atunci când veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale pentru perioada de raportare.

„Un buget deficitar într-o o anumită perioadă nu este neapărat ceva rău. Dacă am economisit mult timp pentru o achiziție importantă, de exemplu, o mașină, și apoi am cumpărat-o din economiile noastre, este posibil să avem un deficit în luna în care am cumpărat-o (sau chiar în anul respectiv), dar nu este nimic rău în aceasta”, explică reprezentanții BNM.